Che gol ha fatto Rooney? L’attaccante segna da casa sua | rete pazzesca VIDEO

(Di giovedì 27 giugno 2019) E’ passato ormai qualche anno da quando Waynevinceva tutto con il Manchester United di Ferguson e Cristiano Ronaldo. Negli ultimi anni, forse, aveva perso un po’ di estro e fantasia dopo aver indietreggiato la sua posizione per dare un maggior apporto tattico alla squadra. Ma i colpi, di certo, non li ha mai persi. La dimostrazione? Il gol pazzescoto questa notte in occasione della sfida di MLS tra DC United e Orlando City. Così, senza pensarci. Ci prova da lontanissimo, da molto prima della metà campo. Traiettoria perfetta, che scavalca tutto il campo e beffa il portiere, fuori dai pali. Di seguito, ildel gol. Take a bow, @Wayne! You are ridiculous. pic.twitter.com/On1oDnp8dX — Major League Soccer (@MLS) 27 giugno 2019 L'articolo Che gol ha? L’attaccantedasua,sembra essere il ...

