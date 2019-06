Che fine ha fatto Mameli dopo Amici? Ultime notizie sul cantante

L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabrizio Miccoli - Che fine ha fatto il Romario di Puglia? : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Fabrizio Miccoli, attaccante protagonista di una carriera ottima. Sono 40 candeline per l’ex attaccante, talento cristallino ma protagonista anche di qualche episodio che ha in parte condizionato la carriera. Recordman in Serie A con la maglia del Palermo, la sua carriera comincia nel settore giovanile del Milan, che ...

Usa-Messico - padre e figlia annegati al confine : la foto Che indigna l’America : I due corpi sono a faccia in giù, immersi nell’acqua di un canneto sporca di fango, trasportati a riva dalla corrente sulla sponda sud del fiume Rio Grande: l’immagine è destinata a diventare il simbolo della tragedia dei migranti in Centro America

La vita degli iraCheni dopo la fine dell’occupazione jihadista : L’esercito dell’Iraq ha liberato le zone del paese occupate dal gruppo Stato islamico nel 2017. Ma tra sfollati, povertà, attentati e una ricostruzione che stenta a ripartire, le difficoltà per i civili continuano. Leggi

‘Trofeo Birra Moretti’ - Che fine ha fatto il torneo estivo per antonomasia? : Era il torneo estivo più amato dai tifosi, cibo per gli affamati di calcio durante la pausa estiva. Ma che fine ha fatto?Nessun amante di calcio, soprattutto nato prima del ’95 circa, può aver dimenticato le mitiche serate del Trofeo Birra Moretti, non “un” torneo estivo, ma “il” torneo estivo. Per le società si trattava di pubblicità, per gli allenatori l’occasione di far sgambettare i giocatori durante ...

Niente sChermo avvolgente senza bordi per Samsung Galaxy S11 e Note 10 : rumors di fine giugno : Giungono oggi 24 giugno ulteriori rumors riguardanti progetti come il Samsung Galaxy S11 ed il Galaxy Note 10. Dopo le notizie condivise pochi giorni fa sul nuovo arrivo della serie S, grazie ad alcuni brevetti che il colosso coreano avrebbe registrato (qui trovate maggiori dettagli in merito), questo lunedì è importante prendere in esame una svolta che sicuramente non toccheremo con mano al momento del lancio di due device già molto attesi nel ...

Luigi Bisignani : "Giuseppe Conte è un re nudo. Rischia la stessa fine anChe Matteo Salvini" : "Giuseppe Conte è un re nudo": così lo definisce Luigi Bisignani. A capirlo ormai anche Sergio Mattarella: "Il presidente della Repubblica ha perso la speranza nell'autorevolezza della coppia Conte-Moavero di fronte alla Commissione europea". Autorevolezza che il nostro premier non ha mostrato duran

NBA – Altro Che fine di un ciclo - Curry promette spettacolo : “non è ancora finita” [GALLERY] : Steph Curry promette spettacolo per la prossima stagione di NBA: le parole del giocatore dei Golden State Warriors E’ uno Steph Curry motivato e già proiettato alla prossima stagione, quello apparso in conferenza stampa a Tokyo. Il giocatore dei Golden State Warriors ha commentato la sconfitta nelle Finals NBA promettendo battaglia nella prossima stagione. “E’ stata una stagione fantastica. Abbiamo raggiunto cinque finali ...

Mara Carfagna detta la linea : "Perché Forza Italia non farà la fine del Pd" : Una nota, firmata Mara Carfagna, per spiegare come vede il futuro di Forza Italia e per spiegare, soprattutto, che gli azzurri non faranno la fine del Pd di Nicola Zingaretti. "Sono lieta che l'avvio del processo che porterà Forza Italia al congresso abbia stimolato la riflessione di tutti e farò te

E adesso - Che fine faranno i bitcoin? : (foto: Chesnot/Getty Images) Internet prometteva di essere uno strumento aperto e a disposizione di tutti, invece si è trasformato nell’impero dei Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple). Allo stesso modo, la sharing economy – che, sfruttando le potenzialità della rete, avrebbe dovuto dare vita a un’economia della condivisione e del dono – è diventata la gig economy; in cui gli unici a guadagnare veramente sono colossi come Uber, Deliveroo o ...

Milano - 17enne si cala dalla finestra per uscire con le amiChe e cade nel vuoto : è grave : Ha fatto un volo di diversi metri, precipitando dal secondo piano di una palazzina a Cusano Milanino, una ragazza di 17 anni, che ieri sera ha compiuto l'insano gesto, mettendo a rischio la propria vita. Il dramma è accaduto poco dopo mezzanotte e mezza, quando i genitori e i vicini hanno udito un tonfo. A questo punto non ci hanno messo molto a capire quanto fosse successo, e una volta sul posto i genitori hanno visto la loro figlia che giaceva ...

Solstizio d’estate 2019 : data - ora e perché cade a fine giugno : Solstizio d’estate 2019: data, ora e perché cade a fine giugno È il giorno più lungo dell’anno, e quindi la notte più corta. È il Solstizio d’estate, il momento in cui il Sole raggiunge l’altezza massima possibile sull’orizzonte (a Nord, visto che nell’emisfero meridionale del pianeta le stagioni sono invertite). Il Solstizio d’estate è così quel momento in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima nel suo moto apparente lungo ...

Where are you? Che fine hanno fatto i migranti su questa nave : Ansoumana dal Gambia, Bakari dal Mali, Hajar, Shaza, Amal, Ayman e il piccolo Mahmood dalla Siria. Erano tutti sul barcone ritratto nella famosa foto di Massimo Sestini e oggi raccontano la loro storia nel documentario Where are you? Dimmi dove sei realizzato da National Geographic con il patrocinio di UNHCR in onda su National Geographic (Sky, canale 403) giovedì 20 giugno alle 20.55 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Estate ...

I Modà sembrano essersi incamminati verso la fine del cavallo Che affoga dal culo : Proviamo a fare una piccola previsione: per i Modà sta arrivando il momento dei bagni di sangue. Motivo per cui, stando a quel che succede a buona parte dei loro colleghi, e soprattutto dei loro colleghi che con loro condividono l'agenzia, potrebbero serenamente cambiare il nome in Moda. Così, senza accento. Perché venerdì, allo scoccare della mezzanotte, quindi tecnicamente alla mezzanotte tra giovedì e venerdì, uscirà il loro nuovo ...