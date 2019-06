Che cos’è il colpo di frusta e come si cura

Barbara D’Urso si racconta a FQMagazine : “Cos’è trash nei miei programmi? Non lo so - ma non giudicate il mio pubblico. Andare in Rai? Perché no” : Quattro stand pieni zeppi di abiti da provare. Fiori, paillettes, pizzo, gilet di jeans, abitini dai colori brillanti. Basta un’occhiata veloce per capire di essere nel posto giusto. La porta seminascosta dai vestiti è quella del camerino di Barbara d’Urso. Un monolocale, più che altro. Fotografie alle pareti, peluche di varie dimensioni, un lampadario di cristallo, un divano, una piccola cucina. La “signora della tv”, 62 ...

Malattie rare : cos’è la fenilChetonuria - la malattia metabolica più diffusa in Italia : Il 28 giugno si svolgerà la giornata mondiale della fenilchetonuria (PKU), malattia metabolica che in Italia, considerate tutte le varianti, colpisce 1 bambino ogni 2.581 nati. Interessa circa 50.000 persone nel mondo e rappresenta la malattia rara metabolica più diffusa nel nostro Paese. Se però fino a 20 anni fa la PKU era una causa di disabilità anche gravissima, con l’introduzione dello screening neonatale – reso obbligatorio nel ...

Cos’è il “plasticrust” - il nuovo tipo di inquinamento da plastica Che preoccupa gli scienziati : Ricercatori portoghesi hanno documentato un nuovo tipo di inquinamento da plastica che hanno soprannominato "plasticrust", un'incrostazione di plastica che si forma sulle rocce dei litorali. Molto simile a quelle prodotte da alghe e licheni, queste incrostazioni potrebbero essere già entrate nella catena alimentare. Cosa sono e come si formano.Continua a leggere

Sottotono della pelle : cos’è e caratteristiChe principali : Non molti lo conoscono, ma è uno degli elementi più importanti quando si tratta di make up: stiamo parlando del Sottotono della pelle, diverso sia dal tono che dal sovratono. Per scegliere il giusto make up e gli accessori che valorizzino il proprio aspetto, ci si deve affidare quindi all’armocromia che analizza in modo preciso i colori naturali. Se il Sottotono è diverso dal tono e dal sovratono, come si scelgono i colori giusti che valorizzino ...

Zidane - l’ex campione francese compie 47 anni e la Juventus lo omaggia con le sue prodezze : “Che cos’è l’arte?” : Zinedine Zidane compie 47 anni e la Juventus, squadra in cui militò per cinque anni e con cui vinse due scudetti, una Supercoppa italiana, una Uefa, una Intertoto e una Coppa Intercontinentale, lo ha omaggiato con un video che raccoglie una serie di sue prodezze in bianconero. “Che cos’è l’arte? Buon compleanno, Zizou” è il lancio al video-tributo. Video Juventus F.C. L'articolo Zidane, l’ex campione francese compie ...

Corpus Domini 2019 : data - cos’è e perché si festeggia. Il significato : Corpus Domini 2019: data, cos’è e perché si festeggia. Il significato Quella del Corpus Domini è una festa “mobile”: in molti paesi si celebra il giovedì successivo alla Santissima Trinità e in altri, tra cui l’Italia, la domenica successiva. Quest’anno, infatti, cade domenica 23 giugno. Madonna di Fatima: preghiera da recitare e perché ricorre oggi Corpus Domini: le origini della solennità L’introduzione del Corpus Domini tra le ...

Displasia alveolo capillare - cos’è la rara malattia Che uccide alterando i vasi dei polmoni : Descritta per la prima volta alla fine degli anni '40 del secolo scorso, la Displasia alveolo capillare o ACD è una rara malattia che si manifesta sin dalla nascita. È caratterizzata da un'alterazione del sistema vascolare polmonare, che determina cianosi, grave insufficienza respiratoria e morte. Le forme meno gravi possono essere superate con un trapianto.Continua a leggere

Prima prova Maturità - tema scientifico : cos’è ‘l’illusione della conoscenza’ e perché siamo vittime : Tra le tracce della Prima prova della Maturità 2019, quella tecnico-scientifica invita gli studenti (ma anche tutti noi) a riflettere sui paradossi della nostra società e della mancata corrispondenza tra le innovazioni scientifiche e ciò che noi conosciamo della nostra realtà. Attraverso l'analisi del testo 'L'illusione della conoscenza' di Steven Sloman e Philip Fernbach, riflettiamo sul nostro futuro: ecco cosa dice il testo.Continua a leggere

Ecco Libra - la criptovaluta di Facebook : Che cos’è - come funziona e perché è importante : Si chiama Libra ed è la nuova criptovaluta che Facebook ha presentato e che debutterà ufficialmente sulla piattaforma social entro 2020 e sarà accompagnata da portafoglio digitale chiamato CaLibra. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona e quali sono le caratteristiche specifiche di quella che molti hanno già denominato impropriamente il Bitcoin di Facebook. E […] L'articolo Ecco Libra, la criptovaluta di Facebook: che cos’è, ...

Che cos’è BlueKeep - la vulnerabilità che preoccupa il governo americano : Il “Blue Screen of Death”, la schermata blu di errore che compare quando Windows va in crash. Il reparto cyber della Homeland Security statunitense afferma di aver testato con successo un exploit funzionante per la vulnerabilità denominata BlueKeep, che attacca i sistemi Microsoft più anziani e sta facendo molto preoccupare tanto l’azienda quanto il governo americano. Al pari di EternalBlue, vulnerabilità che nel 2017 è stata ...

Ricordi di una vita fa - Che cos’è l’ipnosi regressiva : Come per la bobina di un film, c’è chi sostiene che sia possibile “tornare indietro” con la propria mente per recuperare i Ricordi perduti, riferibili vite precedentemente vissute. E’ la tesi dell’ipnosi regressiva, un metodo che mischia psicologia e credenze religiose orientali e che, nonostante lo scetticismo di parte della comunità scientifica, viene utilizzato da alcuni psicoterapeuti. L’obiettivo di ...

Abbronzatura - cos’è e perché alcuni si abbronzano - mentre altri fanno fatica o si scottano : Avete notato che ci abbronziamo in maniera diversa e che, di solito, le persone con la pelle più scura si abbronzano più facilmente, mentre quelle con la pelle più chiara tendono a scottarsi? Vediamo insieme cos'è l'Abbronzatura, cosa porta la nostra pelle a scurirsi o scottarsi e cosa provoca questa reazione.Continua a leggere

Amazon porta in Italia il servizio Dash Replenishment : Che cos’è e come funziona : Amazon ha comunicato pochi minuti fa la disponibilità del servizio Dash Replenishment su una selezione di dispositivi in ??Italia, Francia e Spagna. L'articolo Amazon porta in Italia il servizio Dash Replenishment: che cos’è e come funziona proviene da TuttoAndroid.