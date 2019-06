CD Projekt Red annuncia il concorso cosplay ufficiale di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red starebbe pensando a una modalità New Game Plus : Paweł Sasko di CDPR ha risposto ad alcune domande su Twitter riguardo l'attesissimo Cyberpunk 2077.Innanzitutto, come già vi abbiamo riportato, lo sviluppatore ha confermato che le relazioni amorose saranno presenti e saranno simili a quelle The Witcher 3. Paweł Sasko ha poi suggerito che la modalità New Game Plus potrebbe essere introdotta in Cyberpunk 2077, segnala IGN.Leggi altro...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli da CD Projekt Red : Uno dei titoli più attesi di questa generazione è sicuramente Cyberpunk 2077, il quale sarà disponibile dal 16 Aprile 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Quest’oggi vogliamo condividere con voi numerosi dettagli divulgati da CD Projekt Red in quest’ultimo periodo. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 In Cyberpunk 2077 avrete storie preimpostate a disposizione, a seconda della storia scelta muterete anche il Gameplay, come ...

Cyberpunk 2077 : la pressione per CD Projekt Red funge da stimolo per tutti i dipendenti : Per due anni di fila, Cyberpunk 2077 ha dominato il palco dell'E3 e non ci vuole molto a capire che la copertura mediatica di quest'ultimo evento ha superato tutti i giochi presentati durante la kermesse losangelina.Attraverso GamesIndustry, il quest director di CD Projekt RED, Mateusz Tomaszkiewicz, ha parlato dello sviluppo del gioco e dei dipendenti che hanno reso possibile tutto questo."Siamo eccitati di sapere che così tanta gente non vede ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red vuole convincere Keanu Reeves a registrare alcuni brani musicali del gioco : Tra le tante novità viste all'E3, sicuramente l'apparizione di Keanu Reeves sul palco durante la presentazione di Cyberpunk 2077 è quella che è rimasta impressa nella mente di chi ha potuto seguire la conferenza Microsoft.Il personaggio di Reeves si chiama Johnny Silverhand, un fantasma digitale che sarà letteralmente nella nostra testa.Prima di diventare un fantasma, Johnny è stato una famosissima rockstar. CD Projekt RED a tal proposito ha ...

Cyberpunk 2077 : secondo CD Projekt Red "la storia viene prima di tutto" - ma fino ad ora non era mai stato impiegato un combat designer : Nello sviluppo di giochi a tripla A, il modo di raccontare una storia si è evoluto e per alcuni studi, come CD Projekt RED, è una componente fondamentale.Come riporta VG247.com, lo studio responsabile di The Witcher 3 mette la storia al primo posto. Così è stato per The Witcher ed è così sarà anche per Cyberpunk 2077."Nei nostri giochi, nella nostra azienda, la storia viene prima di tutto", ha spiegato il quest designer Pawel Sasko. "Quindi il ...

Un The Witcher 3.5 avrebbe permesso un guadagno facile e immediato a CD Projekt Red - ma sarebbe stato in contrasto con la filosofia della compagnia : CD Projekt Red avrebbe potuto sviluppare The Witcher 3.5 e guadagnare rapidamente. Tuttavia, lo studio ha deciso di non farlo perché contrasta con l'ambizione dell'azienda di spingere sempre i confini e provare nuove cose. Questo secondo il fondatore Marcin Iwinski, che ha affermato questa settimana all'E3 che CD Projekt Red "non una fabbrica di giochi", riporta Gamespot."Ci piacerebbe a un certo punto raccontare più storie su The Witcher, ma ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red rivela che Keanu Reeves ha registrato moltissimi dialoghi per il suo personaggio : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019 e l'annuncio della presenza di Keanu Reeves nell'attesissimo gioco targato CD Projekt RED ha letteralmente fatto impazzire i fan, lo stesso attore non si aspettava un'accoglienza così calorosa da parte del pubblico.Come saprete, Keanu Reeves interpreterà il personaggio di Johnny Silverhand che, a quanto pare, ricoprirà un ruolo molto importante nella storia di Cyberpunk 2077.A ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red parla della data di uscita e di una possibile versione VR : Cyberpunk 2077 è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai giocatori e il prossimo mese sarà tra i protagonisti dell'E3 2019. Durante la kermesse losangelina verrà presentata una nuova demo per la stampa e il pubblico. In molti, tuttavia, sperano anche che per l'occasione CD Projekt RED sveli finalmente la data di lancio del suo nuovo ambizioso progetto.Come riporta Gamingbolt, sull'argomento si è recentemente espresso il CEO Adam ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red svela le dimensioni del team al lavoro sull'atteso RPG : Cyberpunk 2077 è uno dei titoli maggiormente attesi dai fan che, come saprete, sarà tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019, l'evento di Los Angeles che è stato definito dallo studio di sviluppo, CD Projekt RED, come "il più importante della storia della compagnia".Ora, CDPR, ha deciso di condividere con i molti fan alcuni dettagli di Cyberpunk 2077 in un post sul blog ufficiale. Nello specifico, in questa occasione, lo studio ha svelato le ...

Cyberpunk 2077 e CD Projekt Red saranno tra i protagonisti dell'E3 Coliseum : CD Projekt RED sarà tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019. La società ha affermato che sarà un grande evento per l'azienda e per il suo Cyberpunk 2077. Mentre non sappiamo molto su ciò che CDPR ha in serbo per la convention, possiamo sicuramente aspettarci tante nuove informazioni il prossimo mese, riporta Dualshockers.Come comunicato recentemente dall'account Twitter ufficiale dell'E3, il CEO di CD Projekt, Marcin Iwiński, apparirà il ...

CD Projekt Red promette orari di lavoro "più umani" per lo staff di Cyberpunk 2077 : Il "crunch time", ovvero la pratica di imporre orari lavorativi estenuanti per lunghi periodi di tempo a causa di una scadenza da rispettare, è un argomento che ha assunto sempre più importanza negli ultimi mesi nel panorama videoludico.Sulla questione si è recentemente espresso anche Marcin Iwiński, co-fondatore di CD Projekt RED, affermando che lo studio ha adottato una nuova politica che renderà gli orari lavorativi "più umani" per lo ...