CASTING OPEN del Trono Over a Catania | Bari e Roma!

wittytv

(Di giovedì 27 giugno 2019) Idi Uomini e Donne sono aperti! Se anche tu vuoi partecipare alla prossima stagione delti aspettiamo il: 4 luglio a, presso l’Hotel Principe in via Alessi 20; 9 luglio a, presso l’Hotel Palace in via F.Lombardi 13; 11 luglio a Roma, presso gli studi Elios in via Tiburtina 1361 Le selezioni si terranno dalle 09:00 alle 16:00. PUOI PRESENTARTI AIANCHE SENZA ESSERTI PRIMA ISCRITTO/A AL FORM. Ricorda di portare con te un documento di identità. Seguite “Uomini e Donne” su: Instagram Facebook Twitter hashtag ufficiale #UominieDonne

Marcell09413723 : RT @marco_gervasoni: Tra qualche anno sapremo che anche i due del Rio Grande, come il piccolo siriano, sono stati “messi in posa” postmorte… - ValeVenom13 : RT @marco_gervasoni: Tra qualche anno sapremo che anche i due del Rio Grande, come il piccolo siriano, sono stati “messi in posa” postmorte… - Polisemooo : RT @marco_gervasoni: Tra qualche anno sapremo che anche i due del Rio Grande, come il piccolo siriano, sono stati “messi in posa” postmorte… -