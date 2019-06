Caso Morgan | Jessica Mazzoli | Ho cercato di dargli il mio sostegno morale

blogo

(Di venerdì 28 giugno 2019), stasera, è intervenuta a 'Dritto e Rovescio' su Rete4, per difendere, il padre di sua figlia, Lara dopo lo sfratto di qualche giorno fa: Lui era assente. Ci siamo lasciati per incompatibilità. Io l'ho sempre, chiesto di lui. In questo momento, gli sto dando il mio. Lo sostengo perché è il padre di mia figlia, mi sento chiamata in causa. Io credo che un essere umano abbia diritto ad una casa. Hodiil mio. Sono andato lì con mia figlia. E' stato un motivo per riavvicinarsi. Ci sono delle cose negative in passato. In questo momento, le voglio accantonare e non pensarci. Soprattutto per il bene di mia figlia.: 'Asia Argento, ti voglio bene. Da oggi non reagirò più male alle tue putt*nate'. Lei: 'Meno teatrini': ...

rosaida63 : #drittoerovescio ma ti pare fare un caso su Morgan.. .ma sai la gente che ha questi problemi e non gli importa niente a nessuno !!!! - mel_cri : Come ci sta marciando #Jessica sul caso #morgan #drittoerovescio - 37sulcampo : @InArteMorgan Ho visto ora il video del tuo sfratto , quanti anni hai Morgan? Non ti sembra che alla tua età’ strap… -