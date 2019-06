Canottaggio | i convocati dell’Italia per il raduno della Nazionale Saranno 51 gli

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : i convocati dell’Italia. 23 equipaggi in gara : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi per la Nazionale italiana di Canottaggio, impegnata da venerdì 21 a domenica 23 giugno nella cittadina polacca di Poznan per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019. La selezione azzurra è molto ambiziosa e proverà a ben figurare in uno degli appuntamenti di primo piano della stagione pre-olimpica, con il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che ha diramato la composizione dei 23 equipaggi in gara tra ...

Canottaggio - Italia in raduno a Varese : 50 azzurri convocati dopo gli Europei : Il Gruppo Olimpico della Nazionale Italiana di Canottaggio si ritroverà a Varese per un raduno dal 9 al 16 giugno. Gli azzurri, reduci dagli ottimi Europei di Lucerna, si preparano così alla seconda tappa della Coppa del Mondo che andrà in scena a Poznan (Polonia) dal 21 al 23 giugno e incominciano a tutti gli effetti il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Linz, validi come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Direttore Tecnico ...

Canottaggio - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Molti equipaggi confermati - non mancano gli esperimenti in vista dei Mondiali : Saranno 46 gli azzurri in gara da venerdì a domenica a Lucerna negli Europei di Canottaggio: 41 titolari e 5 riserve per un totale di 15 equipaggi, 10 senior e 5 pesi leggeri. In tutto in Svizzera saranno in acqua 36 Nazionali, con 239 equipaggi e 587 atleti. Tra formazioni confermate ed esperimenti in vista dei Mondiali di Linz, andiamo a scoprire chi schiererà l’Italia. Di seguito gli equipaggi azzurri in gara ai raggi X: SINGOLO SENIOR ...

Canottaggio - Europei 2019 : i convocati dell’Italia - 46 azzurri in gara a Lucerna : Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Canottaggio, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che andranno in scena a Lucerna (Svizzera) dal 31 maggio al 2 giugno. Scenderanno in acqua 15 formazioni: 10 tra i seniores (6 maschili e 4 femminili) e 5 tra i pesi leggeri (3 maschili, 2 femminili). Dunque vedremo all’opera 46 azzurri impegnati nelle acque del Rotsee, la rassegna continentale rappresenta un ...