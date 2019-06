Canoa velocità | European Games 2019 | il K4 500 maschile chiude al quinto posto

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Iniziata la terza ed ultima giornata di gare dellaaglidi Minsk: nella sessione mattutina dedicata alle ultime finali delle specialità olimpiche sui 500 e sui 1000 metri c’era un solo equipaggio dell’Italia in gara, il K4 500, che si è classificato. Nel K4 500Luca Beccaro, Samuele Burgo, Nicola Ripamonti e Giulio Dressino si classificano quintindo (in rimonta rispetto al nonodi metà gara) in 1’34″351 nella gara vinta dalla Russia in 1’32″376 davanti alla Germania, seconda in 1’32″541, ed alla Slovacchia, terza in 1’33″721. Nel C2 500 femminile successo dell’Ungheria, che domina in 2’11″129 e batte nettamente la Bielorussia, seconda in 2’12″924, e la Russia, terza in 2’14″194. Nel K1 500 femminile oro alla bielorussa ...

