Canoa slalom | Coppa del Mondo Tacen 2019 | l’Italia cala di nuovo gli assi | ma la

(Di giovedì 27 giugno 2019) Domani scatterà la tappa di, in Slovenia, per quanto riguarda ladeldi: l’Italia, dopo una settimana all’insegna della linea verde in quel di Bratislava, tornerà in campo con i titolarissimi. Saranno otto gli azzurri in gara nelle specialità olimpiche, convocato anche Christian De Dionigi soltanto per l’extreme. Ci saranno Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi nel kayak maschile,eme a Marcello Beda, mentre Roberto Colazingari, Stefano Cipressi e Raffaello Ivaldi rappresenteranno l’Italia nella canadese maschile, con Stefanie Horn nel kayak femminile ed ancora Chiara Sabattini nella canadese femminile. Nella canadese maschile si profila un gran duello tra Slovenia e Slovacchia: da una parte padroni di casa con Benjamin Savsek e Luka Bozic, dall’altra il due volte medaglia d’oro olimpica, Michal Martikan, la ...

