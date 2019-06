Call of Duty Black Ops 4 | arriva la risposta di Treyarch alle polemiche sulle condizioni

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Kotaku ha pubblicato un ampio report su diversedi lavoro presso, lo studio dietro la serieofOps. Il report fornisce informazioni dettagliate su ciò che è emerso in studio negli ultimi anni e su come il crunch sia stato quasi sempre presente su una varietà di progetti che sono stati pubblicati negli ultimi anni.Ora, in una email interna, i due capi dell'azienda, Dan Bunting e Mark Gordon, hanno risposto al report, segnala Dualshockers. Nell'e-mail, che è stata anche ottenuta da Kotaku, i due capi dello studio hanno scritto su come si preoccupano prima di tutto del benessere di tutti i loro dipendenti. Hanno continuato dicendo che stanno facendo progetti per migliorare "l'equilibrio tra lavoro e vita" amodificando diversi elementi associati al modo in cui sono realizzati i loro giochi."Oggi, Kotaku ha pubblicato una storia che esplora una ...

Gamestormit : ? Call of Duty: Modern Warfare punta a raccontare i drammi della guerra moderna ?? - Gamestormit : ? Non si dovrà attendere molto per il primo video gameplay di Call of Duty: Modern Warfare ??… - Eurogamer_it : #CODBlackOps4: Blackout è stata aggiunta all'ultimo minuto. Ecco perché. -