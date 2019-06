liberoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) (AdnKronos) - “E’ un servizio che affiniamo di anno in anno – spiega Lanzarin - e che comprende sia iniziative di tipo prettamente sanitario, come una diversa lettura dei dispatch che arrivano ai Pronto Soccorso per valutare attentamente se la richiesta di aiuto sia legata a un disagio climatico, ma

TV7Benevento : Caldo: Veneto, oggi allarme rosso, attivo il Piano della Regione' (3)... - TV7Benevento : Caldo: Veneto, oggi allarme rosso, attivo il Piano della Regione' (2)... - TV7Benevento : Caldo: Veneto, oggi allarme rosso, attivo il Piano della Regione'... -