Caldo killer in Italia | 3 morti Da Verona a Milano | stroncati da colpi di calore

Caldo killer : un morto nel Veronese e uno ad Ascoli per afa e colpi di calore : I decessi a Mozzecane, nel Veronese, e tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, nelle Marche. Un senzatetto è morto a Milano. In tutti i casi si tratterebbe delle conseguenze di un grave colpo di calore. Allerta arancione in Liguria, temperature record in Trentino.Continua a leggere