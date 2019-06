Caldo estremo in Veneto | a Padova tram bloccati dalle alte temperature

Caldo estremo al nord e tanta umidita' : superati i 40°C dal Piemonte all'Emilia. 44°C in Alto Adige : Come vi avevamo ampiamente preannunciato il Caldo africano sta facendo la voce grossa al nord e parte del centro Italia, addirittura per alcune località come mai aveva fatto prima d'ora. Nel corso...

Ondata di Caldo estremo imminente : allerta da bollino rosso in numerose citta' : Come vi abbiamo già informato in altri articoli, l'Ondata di caldo di matrice nord-africana già in atto sull'Italia centro-settentrionale si intensificherà nelle giornate di Giovedì e Venerdì...

Caldo estremo in Germania : polizia ferma motociclista nudo in scooter : A poche decine di km da Berlino la polizia del Brandeburgo ha fermato un motociclista che andava sul suo scooter completamente nudo, indossando però il casco regolamentare. “Ma fa Caldo…“: con queste parole, l’uomo, esasperato dall’ondata di Caldo estremo che sta interessando la Germania e gran parte dell’Europa, si è scusato con gli agenti. Dopo il controllo dei documenti, il motociclista è ripartito: ...

Clima - tutti i DATI dell’ISPRA sul 2018 in Italia : Caldo senza precedenti e maltempo estremo con il ciclone “Vaia” : caldo, con nuovi record della temperatura media annuale e della media annuale della temperatura minima giornaliera, eventi meteorologici estremi – numerosi ed in alcuni casi eccezionali – che hanno interessato diverse aree del nostro Paese; queste le caratteristiche del Clima in Italia nel 2018, estratte dal Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente “Gli Indicatori del Clima in Italia nel 2018”, da oggi ...

Meteo - prima Domenica d’Estate di Caldo estremo al Sud : +43°C in Sicilia - afa pazzesca [DATI] : Le condizioni Meteo in Italia sono nettamente migliorate dopo i fenomeni estremi di ieri: in Emilia Romagna è tornato a splendere il sole e fa di nuovo caldo, Bologna e Modena sono schizzate a +30°C dopo il freddo che ieri sera ha seguito la furiosa grandinata facendo crollare le temperature fino a +15°C. Complessivamente oltre 50 persone sono rimaste ferite per la grandine, ma adesso stanno tutti bene e nessuno è ricoverato. Al Sud, invece, fa ...