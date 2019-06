Caldo | con ozono alle stelle rischi per asmatici | evitare sport all' aperto

Come sopravvivere al Caldo di questi giorni e andare in ufficio con stile : Ammettiamolo con il caldo di questi giorni, quando le temperature toccano punte di quaranta gradi, vien difficile pensare di infilarsi in un abito per uscire di casa e andare al lavoro. Si preferirebbe indossare un comodo bermuda, un paio di sandali, un t-shirt e via. Eppure. Eppure non tutti i lavori consentono di arrivare in ufficio Come se ci stessimo palesando per un aperitivo con gli amici. E allora vale la pena fare alcune considerazioni ...

Caldo : con l’ozono alle stelle rischi per gli asmatici - evitare sport all’aperto : Il superamento della soglia di allarme dell’ozono nell’atmosfera non è da sottovalutare, soprattutto per quanti, in Lombardia, soffrono di asma o convivono con patologie di tipo respiratorio. L’Arpa ha registrato in diverse città della regione il superamento della soglia massima di ozono nell’aria, ovvero 240 microgrammi al metrocubo. L’ozono, a differenza del Pm10 – ieri tra l’altro sopra i valori ...

Caldo africano in Europa : temperature record per giugno e incendi fuori controllo : Come annunciato, l’Europa subisce gli effetti di un’ondata di Caldo africano molto intensa: secondo la Bbc, l’afa che sta colpendo gran parte del vecchio continente si intensificherà ulteriormente in Francia, Spagna e Svizzera, dove si attendono temperature superiori a +40°C nel corso della giornata di oggi. Ieri in Germania, Polonia e Repubblica Ceca si sono registrate le temperature più alte di giugno. In Spagna, 11 province ...

Caldo africano a Firenze : confermata per domani l’allerta “codice rosso” : domani, venerdì 28 giugno, è confermata l’allerta rossa per il Caldo a Firenze: lo stabilisce il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute. La temperatura percepita sarà di +39°C. Sabato l’allerta sarà declassata di due livelli e passerà a gialla: ...

Caldo record in Italia con temperature oltre i 40 gradi : La canicola toccherà il culmine proprio oggi con eccezionali temperature attorno a 40 gradi sulle pianure del Nord Italia e in Toscana, poi tra domani e sabato il potente anticiclone nord-africano si attenuerà un po’ e lascerà entrare da Nord-Est aria meno rovente, tuttavia più umida....

10 condizionatori top con cui combattere il Caldo : Tra caldo torrido di questi giorni e la notizia che il decreto crescita, in vigore nei prossimi giorni, prevederà detrazioni fiscali e sconti del 50% sull’acquisto di un condizionatore (basta che l’acquirente paghi con un bonifico per i lavori di ristrutturazione edilizia e avrà un credito d’imposta da utilizzare in 5 anni), oggi “climatizzatore” è la parola del giorno. Sulla bocca di tutti, in primis quelli che stanno boccheggiando dal caldo ...

Dieta del mare per dimagrire per 3 kg : contro il Caldo : La Dieta del mare è una Dieta estiva che può far dimagrire di circa 3 kg in una settimana. E’ una Dieta ricca di frutta e verdure contro caldo. Menù

Caldo africano in Francia - attesi picchi di +44°C : “è l’ondata peggiore di sempre”. Penuria di bibite e test con asfalto rinfrescante : Nella Francia mai così turbata dal Caldo torrido dell’estate, con temperature che già oggi pomeriggio hanno superato i +40°C in alcune zone e domani arriveranno fino a +43/+44°C nell’area centrale del Paese, i responsabili di categoria evocano il rischio Penuria delle bevande fresche ai distributori automatici. In particolare, la Confe’de’ration Francaise du Commerce de Gros et International, evoca il rischio di ...

Meteo Lazio : domani Caldo record - volano i consumi di frutta : domani previsto caldo record a Roma e nel Lazio. La capitale sarà una delle sei città con bollino rosso e con temperature che raggiungeranno i 38 gradi, secondo il bollettino del Ministero della Salute. La colonnina di mercurio toccherà i 37 gradi a Latina, Rieti e Viterbo e i 35 a Frosinone. Un’ondata di calore, iniziata lunedì, che sta incidendo anche sui consumi. Secondo la stima di Coldiretti Lazio, infatti, negli ultimi giorni la vendita di ...

Clima - tutti i DATI dell’ISPRA sul 2018 in Italia : Caldo senza precedenti e maltempo estremo con il ciclone “Vaia” : caldo, con nuovi record della temperatura media annuale e della media annuale della temperatura minima giornaliera, eventi meteorologici estremi – numerosi ed in alcuni casi eccezionali – che hanno interessato diverse aree del nostro Paese; queste le caratteristiche del Clima in Italia nel 2018, estratte dal Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente “Gli Indicatori del Clima in Italia nel 2018”, da oggi ...

Allerta Caldo africano in arrivo : ecco l’ELENCO delle città con “bollino rosso” fino al 28 giugno : Al via l’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna domani 6 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello ...

Accadde oggi – 26 giugno 1954 - Austria-Svizzera : la partita con più reti ad un Mondiale - tra Caldo torrido e collassi : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 26 giugno 1954 quando si giocò Austria-Svizzera, tutt’ora la partita con più reti realizzate in una singola gara dei Mondiali. Il quarto di finale disputato in terra elvetica passò alla storia come “L’infuocata battaglia di Losanna“. E’ un caldissimo pomeriggio d’estate, la temperatura supera i ...

Meteo - settimana con Caldo africano : «Punte di 43° - peggio del 2003». Giovedì bollino rosso in sei città : settimana con caldo africano e allarme bollino rosso in sei città italiane: a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma Giovedì in particolare sarà un giorno da allerta 3...

Previsioni Meteo : tutto confermato - storica ondata di Caldo in arrivo sull'Europa : Quella che fino a qualche giorno fa era una tendenza suscettibile di cambiamenti è ora diventata ormai una certezza che bisognerà affrontare con tutte le dovute precauzioni. L'Europa si appresta a...