Caldo | con l’ozono alle stelle rischi per gli asmatici | evitare sport all’aperto

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il superamento della soglia di allarme dell’ozono nell’atmosfera non è da sottovalutare, soprattutto per quanti, in Lombardia, soffrono di asma o convivono con patologie di tipo respiratorio. L’Arpa ha registrato in diverse città della regione il superamento della soglia massima di ozono nell’aria, ovvero 240 microgrammi al metrocubo. L’ozono, a differenza del Pm10 – ieri tra l’altro sopra i valori limite nella stazione di rilevamento Milano Marche – è un inquinante secondario che si forma con una serie di reazioni chimiche che ilfa ‘esplodere‘. E queste reazioni non dipendono solo dal traffico, ma anche da combustioni di tipo industriale che producono sostanze chimiche volatili, come solventi e carburanti. E’ sconsigliato, in questi giorni, l’esercizio fisico o loall’aria aperta: lo sforzo, ...

MinisteroSalute : #Ondatacalore in tutta Italia il #28giugno. Sono 20 le città con i livelli più alti di rischio per la salute. Anzia… - ArpaPiemonte : Persiste ancora per oggi e domani l'ondata di calore su tutto il Piemonte, con temperature che raggiungeranno i 40°… - ArpaPiemonte : Ondate di calore: giovedì #27giugno previsto livello di emergenza a Torino e pericolo per grande disagio nelle prov… -