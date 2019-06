Caldo anche di notte | come difendersi? Quattro suggerimenti per combattere l' afa

Climatologo : “Arriva la prima vera ondata di Caldo dell’estate - preoccupante anche per l’inquinamento” : “Quella che sta arrivando è la prima vera ondata di caldo dell’estate e si preannuncia molto intensa. Sarà preoccupante non soltanto per il disagio fisiologico, ma anche per quei fenomeni di inquinamento che avvengono in condizioni di grande soleggiamento, alte temperature e stasi di aria, specialmente nelle grandi città“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini, Climatologo e fisico del Cnr, secondo cui “in ...

Ondata di Caldo africano anche in Alto Adige : +30°C al passo del Brennero : L’Ondata di caldo africano che sta colpendo gran parte d’Europa fa sentire i suoi effetti anche in Alto Adige, dove la soglia dei +30°C è stata superata al passo del Brennero, a Predoi in alta valle Aurina e a Dobbiaco. A San Valentino alla Muta, a 1.500 metri di quota nei pressi del lago di Resia, sono stati misurati +30,2°C, un record che non ha precedenti dal 1956, cioè dall’inizio delle rilevazioni. Secondo il meteorologo ...

Un "urlo africano" investe l'Italia. Caldo record fino a 43 gradi e afa anche di notte : Sarà un “urlo africano” quello che investirà l’Italia nei prossimi giorni, facendo registrare temperature record sia di giorno che di notte. Secondo le previsioni di www.iLMeteo.it, infatti, la penisola vivrà giornate di Caldo storico con valori eccezionalmente elevati per la fine giugno.Le temperature, in ascesa a partire da mercoledì 26 giugno, raggiungeranno il picco massimo si raggiungerà ...

Stanchezza e affaticamento da Caldo : caffè come rimedio : Stanchezza e affaticamento da caldo: caffè come rimedio secondo il Royal College of Psychiatrists. La caffeina aiuta a combattere la Stanchezza

L’inferno sta arrivando! Anche sull’Italia la più grande ondata di Caldo : L’Europa occidentale si sta preparando ad un’ondata di caldo intenso, pericoloso e forse Anche mortale questa settimana, con temperature che possono salire fino a 40 gradi Celsius e oltre. Paesi tra cui Francia, Spagna e Portogallo si aspettano temperature da record a partire da oggi, mentre il resto del continente è comunque destinato a far fronte a temperature molto più alte del normale.-- Non è chiaro quando finirà ...

Ondata di Caldo africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

Cibi anti-afa : come combattere il Caldo anche a tavola : Fa caldo! I consigli e gli alimenti da scegliere per sentire meno caldo e riuscire a sopportare l’afa e sentirsi meglio

Previsioni Meteo - ondata di Caldo in Alto Adige : previsti +40°C - temperature elevate anche di notte : Le temperature, anche in Alto Adige, si avvicinano in questi giorni ai +40°C, l’ondata di caldo è destinata, stando alle Previsioni del Servizio Meteo provinciale, a proseguire anche nei prossimi giorni e non sono previsti fenomeni temporaleschi. Nei comprensori di Bolzano, della Bassa Atesina e della Val d’Isarco sono previste temperature elevate anche nel corso della notte. Per questo motivo, la Protezione civile offre una serie di ...

Caldo africano in arrivo - cardiopatici a rischio : la disidratazione “può anche causare danni neurologici” : Caldo e afa non sono certamente alleati dei cardiopatici: per affrontare le alte temperature è necessario rispettare alcuni accorgimenti, dalla gestione delle terapie al cambiamento dell’alimentazione, secondo il professor Paolo Della Bella, primario dell’Unità operativa di Aritmologia ed Elettrofisiologia cardiaca dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il nostro organismo è regolato dal meccanismo fisiologico di termoregolazione, ed il ...

Le Previsioni Meteo dell’esperta CNR per l’Estate : “Anche a luglio farà Caldo - ma con temporali frequenti” : Il mese di luglio sarà, con molta probabilità, caldo, con temperature al di sopra dei +30°C, con frequenti temporali pomeridiani, causati dall’aria calda che tende a condensare lungo i rilievi per poi precipitare. Immancabili le ondate di calore, tra cui una che inizia domani. “Il caldo che è scoppiato nelle prime due settimane di giugno è la conseguenza dell’ingresso in tutta l’area del Mediterraneo ...

Previsioni Meteo - storica ondata di Caldo in arrivo in Europa : +40°C anche Germania la prossima settimana! : Previsioni Meteo – I modelli concordano ampiamente sullo sviluppo di un’intensa ondata di caldo su una grande parte dell’Europa centro-occidentale, che partirà dalla prossima settimana e si estenderà probabilmente fino al prossimo weekend. L’evoluzione dei modelli sembra tendere verso un esteso blocco a omega che si svilupperà sull’Europa, con due aree di bassa pressione ai suoi margini, una sul Nord Atlantico e l’altra sull’Europa ...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' e fenomeni anche intensi al Nord - sole e Caldo al centro-sud : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità al Nord Italia, interessato da correnti più fresche atlantiche. Proseguirà la fase stabile e calda al centro-sud. Ecco il...

Caldo tropicale sull’Italia - temperature incredibili : aria asfissiante - neanche all’Equatore… [DATI] : E’ un’altra giornata caldissima sull’Italia, soprattutto (ma non solo) al Centro/Sud. Impressionanti le temperature minime (!!!) della scorsa notte e di stamattina, non soltanto sulle coste (fino a +28°C in Calabria e Sicilia), ma anche nelle zone interne (spiccano i +26°C di Enna a 930 metri sul livello del mare e i +23°C di Campobasso, a 700 metri sul livello del mare, in entrambi i casi circa 15°C sopra le medie del ...

Gran Caldo nel Mediterraneo sul mare freddo : arrivano anche le nebbie d'avvezione! : Questa mattina in diverse località costiere del centro-sud si è verificato un fenomeno abbastanza insolito per il mese di giugno e che solitamente si riscontra nei mesi primaverili tra marzo e...