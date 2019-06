Caldo africano | temperature elevate in Umbria | Orvieto città più bollente +40°C DATI

Caldo africano - nuovo record in Alto Adige : +40°C in Val Passiria - temperature altissime nella regione : L’ondata di Caldo africano ha stabilito un nuovo record in Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi a San Martino in Val Passiria sono stati raggiunti +40°C. Il valore, rilevato dalla stazione meteo posta a 586 metri della località Altoatesina, resta di poco sotto il record assoluto della provincia di Bolzano di +40,1°C registrato l’11 agosto del 2003 a Termeno. temperature altissime sia nelle località di fondovalle che di montagna dove il ...

Sarà un’estate rovente - l’esperto : “temperature superiori alla norma - avevamo previsto questa ondata di Caldo africano” : “Questi giorni così caldi non sono inattesi per noi che analizziamo i modelli matematici, grazie ai quali avevano previsto l’ondata di calore, già da alcune settimane prima che si verificasse“. E’ quanto dichiarato da Roberto Buizza, fisico della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore dell’iniziativa sulla climatologia congiunta tra Sant’Anna, normale, Iuss Pavia, nel corso del seminario sui ...

Previsioni meteo - Caldo africano da record/ Tregua nel weekend - poi altra ondata... : Previsioni meteo, caldo africano da record: Tregua nel weekend, poi altra ondata di afa. Bollino rosso in 16 città fra cui Milano, Roma e Napoli,

Ondate di Caldo africano - attenzione alla salute e alla perdita di liquidi : i consigli dell’esperto : Con il caldo in corso in questi giorni, soprattutto in alcune regioni del centro-nord, è necessario prestare attenzione alla propria salute, in particolare alla perdita di liquidi. Bere molto e mangiare cibi freschi e ricchi d’acqua, sono i principali consigli del gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta, intervistato da In a Bottle su come affrontare le temperature proibitive di questi giorni. “La disidratazione del corpo ...

Meteo - dopo il Caldo africano scatta l’allerta : temperature in picchiata e violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il Centro/Nord Italia sta vivendo ore caldissime: è un pomeriggio di fuoco con gli attuali +40°C misurati a Merano, i +39°C di Firenze, Bolzano e Ferrara, i +38°C di Bologna, Modena, Parma e Pordenone e i +37°C di Roma, Milano, Torino, Verona, Padova, Brescia, Udine, Vicenza e Latina. Le temperature massime saranno ancora più alte, dopo le 17:00, nel momento del picco massimo dell’ondata di caldo africano in atto. La ...

Caldo africano in Europa : temperature record per giugno e incendi fuori controllo : Come annunciato, l’Europa subisce gli effetti di un’ondata di Caldo africano molto intensa: secondo la Bbc, l’afa che sta colpendo gran parte del vecchio continente si intensificherà ulteriormente in Francia, Spagna e Svizzera, dove si attendono temperature superiori a +40°C nel corso della giornata di oggi. Ieri in Germania, Polonia e Repubblica Ceca si sono registrate le temperature più alte di giugno. In Spagna, 11 province ...

Caldo africano : a Venezia domani un’altra giornata da bollino rosso : La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, comunica che domani 28 giugno, visto il persistere delle condizioni climatiche e delle alte temperature, sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso e sarà ondata di calore. Le previsioni per oggi Oggi, giovedì 27 giugno, la situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutte le ...

Caldo africano : in Veneto si impennano i livelli di ozono : Ieri in Veneto nove centraline dell’aria di Arpav, in quattro provincie diverse (Belluno, Verona, Treviso, Padova) hanno registrato il secondo giorno di superamento della “soglia di informazione” dell’ozono. L’ozono, gas formato da tre atomi di ossigeno, in natura si trova in concentrazioni rilevanti negli strati alti dell’atmosfera terrestre, dove protegge dalla radiazione ultravioletta. Negli strati bassi dell’atmosfera, invece, è ...

Meteo - il picco dell’ondata di Caldo africano sull’Italia : temperature percepite di +48°C al Nord [DATI] : L’ondata di caldo africano che sta stringendo nella sua morsa l’Italia (e anche gran parte dell’Europa) ha fatto innalzare vertiginosamente le temperature massime con valori mediamente attorno ai +40°C. La situazione è ancora più complessa se si considerano le temperature percepite, che risentono di diversi fattori, tra cui l’umidità: secondo i dati ufficiali dell’Aeronautica Militare, si registrano picchi di +48°C ...

Caldo africano a Firenze : confermata per domani l’allerta “codice rosso” : domani, venerdì 28 giugno, è confermata l’allerta rossa per il Caldo a Firenze: lo stabilisce il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute. La temperatura percepita sarà di +39°C. Sabato l’allerta sarà declassata di due livelli e passerà a gialla: ...

Caldo africano : in Lombardia l’ozono supera ancora la soglia di allarme : Ondata di Caldo africano in Lombardia, con temperature che in giornata toccheranno anche punte di 39°C in alcune città: si tratta di condizioni che favoriscono l’ulteriore innalzamento dei valori di ozono in atmosfera, che ieri in alcune province lombarde hanno superato la soglia di allarme (massima media oraria di 240 microgrammi/metrocubo), oltrepassando per il terzo giorno consecutivo la cosiddetta soglia di informazione (media oraria di 180 ...

Caldo africano : allarme per i pet e gli animali selvatici - il vademecum : Gran parte dell’Italia e dell’Europa sono strette nella morsa del Caldo: a soffrire le alte temperature non sono soltanto le persone, ma anche gli animali, i quali, a volte, ne risentono molto più degli uomini. Ecco alcuni consigli dell’ENPA per assicurare un’estate piacevole e serena anche ai nostri amici: 1) Cani e gatti non ‘sudano’ come noi; per abbassare la loro temperatura corporea (già normalmente intorno ai ...

Meteo - nel pomeriggio il picco massimo dell’ondata di Caldo africano : oltre +40°C al Centro/Nord [DATI LIVE] : L’ondata di caldo africano raggiungerà oggi pomeriggio il picco massimo al Nord Italia: tra le 17:00 e le 20:00 arriveranno le masse d’aria più calde, al punto che le temperature massime giornaliere si potranno raggiungere nel tardo pomeriggio. Intanto fa già caldissimo in tutto il Nord e nelle Regioni Centrali Tirreniche. Alle 12:30 del mattino abbiamo già +37°C a Firenze e Grosseto, +36°C a Roma, Milano, Latina e Ferrara. Molte ...

Caldo africano in Veneto : attivo il protocollo operativo speciale : “Il protocollo operativo speciale per affrontare gli aspetti sanitari dell’ondata di Caldo che ha iniziato a interessare il Veneto è attivo e funzionante su tutto il territorio. Nei Pronto Soccorso stiamo registrando un po’ ovunque un aumento degli accessi causati da patologie correlate più o meno gravi, ma il sistema sta reggendo bene”: lo riferisce l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, che sta seguendo l’andamento ...