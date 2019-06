Caldo africano in Liguria | allerta meteo per disagio fisiologico

Ondata di Caldo africano : anziano trovato morto in campagna - stroncato da malore : Tragedia nelle campagne tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena, in località Valle del Forno: è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano, probabilmente stroncato da un malore forse dovuto al caldo. Ieri pomeriggio, in zona, era stato lanciato l’allarme per la scomparsa di un 82enne che era uscito per prendere un po’ d’aria, a causa del gran caldo, e non aveva fatto ritorno a casa. Le ricerche, condotte da ...

Ondata di Caldo africano nel Modenese : in aumento i livelli di ozono a Sassuolo : Il Comune di Sassuolo rende noto che “il perdurare delle alte temperature ha fatto registrare nella giornata di ieri 26/06/2019 un nuovo superamento della soglia di informazione dell’ozono fissata a 180 microgrammi per metrocubo (concentrazione media di 1 ora) nella stazione di monitoraggio della qualità dell’aria a Carpi; la rilevazione della centralina sassolese, posta all’ex Edilcarani, è stata pari a 177 microgrammi per metrocubo, al ...

Caldo africano : superata la soglia di ozono in Bassa Atesina : Il Caldo torrido di questi giorni sta portando non solo un aumento della temperatura e dell’insolazione, ma anche la crescita delle concentra­zioni di ozono nell’aria. Ieri sera (26 giugno) la soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo è stata infatti superata in due delle stazioni di misura presenti in Alto Adige. A Egna, alle ore 22, la concentrazione oraria risultava essere di 183 µg/m³, mentre a Cortina sulla strada del ...

Caldo africano : dalla Regione Piemonte un piano per la prevenzione dei danni alla salute : Anche per il 2019 la Regione Piemonte ha messo a punto un programma di prevenzione dei danni alla salute dovuti alle ondate di calore estivo: la campagna informativa ha lo scopo di far conoscere le principali misure di prevenzione per limitare gli effetti negativi sulla salute, mentre nella città di Torino e nelle città capoluogo di Provincia viene effettuato un monitoraggio rivolto in particolare alla popolazione ...

Caldo africano - UECOOP : “Allarme per oltre 50mila senzatetto” : “Allarme per gli oltre 50mila senzatetto che sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane stanno affrontando all’aperto o con ripari precari la terribile ondata di Caldo africano che sta investendo l’Italia“: è quanto afferma UECOOP, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle temperature di 40 gradi che si registra da nord a sud della Penisola. “L’assedio dell’afa sta creando una ...

Meteo - Caldo africano : “allarme rosso” in numerose città oggi e domani - l’ELENCO del Ministero della Salute : Tra oggi e domani il picco previsto dell’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna oggi 7 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello ...

Caldo africano - arrivano le specie aliene : “preoccupante” la diffusione del Poligono del Giappone : Si chiama Poligono del Giappone (Reynoutria Japonica) ed è una delle piante inserite nella lista delle 100 specie più invasive del mondo: il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, si spiega in una nota, “ha avviato una sperimentazione per il suo contenimento nei torrenti in provincia di Pistoia dove, come in molte altre zone d’Italia, si sta espandendo in maniera preoccupante.” “Sono state individuate tre aree differenti sulle ...

Caldo africano e climatizzatori : attenzione agli sbalzi termici - raffreddori e tracheiti sono in agguato : “Oltre 500 nuovi assunti al mese per gli impianti di climatizzazione in Italia nell’ultimo anno con un trend che risente sempre di più delle ondate di Caldo torrido africano che investono la Penisola“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza sul boom dei sistemi di raffrescamento per case e uffici in relazione al picco di afa in Italia in ...

Caldo africano a Roma : divieto di circolazione per le “botticelle” da +30°C in su : Con l’Ordinanza Sindacale n.115 del 26 giugno 2019, da oggi fino al 30 settembre 2019, a Roma entrano in vigore il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e le disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche qualora la temperatura risulti pari o superiore ai trenta (30) gradi centigradi. L’ordinanza dispone: – il divieto di circolazione, a decorrere dalla data di pubblicazione fino al 30 settembre ...

Meteo - Caldo africano : primi danni nelle campagne - “bruciano frutta e verdura” : “Si contano i primi danni provocati dall’ondata di caldo africano nelle campagne dove bruciano frutta e verdura pronte per la raccolta“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che sottolinea come le alte temperature abbiano provocato perdite dal 10% al 30% del raccolto in alcune aziende della pianura padana dove si registrano i picchi di calore più elevati. “Dalle angurie che – sottolinea la Coldiretti – ...

Ondata di Caldo africano in Spagna : nei tribunali baschi arrivano le pause di lavoro “anti-afa” : I funzionari e i magistrati di diversi palazzi di giustizia dei Paesi Bashi potranno assentarsi temporaneamente dai loro posti di lavoro nei prossimi giorni per alleviare gli effetti dell’Ondata di calore sulla loro giornata lavorativa. Il direttore dell’Amministrazione della Giustizia del governo basco, Maria Isabel Gabriel, ha inviato una circolare ai tribunali di Vitoria, Getxo (Bizkaia), Atotxa (San Sebastia’n) e Irun ...

Caldo africano in Francia - attesi picchi di +44°C : “è l’ondata peggiore di sempre”. Penuria di bibite e test con asfalto rinfrescante : Nella Francia mai così turbata dal Caldo torrido dell’estate, con temperature che già oggi pomeriggio hanno superato i +40°C in alcune zone e domani arriveranno fino a +43/+44°C nell’area centrale del Paese, i responsabili di categoria evocano il rischio Penuria delle bevande fresche ai distributori automatici. In particolare, la Confe’de’ration Francaise du Commerce de Gros et International, evoca il rischio di ...

Ondata di Caldo africano in Europa : battuto il record mensile storico della Germania [DATI] : In Germania è stata raggiunta oggi la massima temperatura mai registrata nel paese nel mese di giugno. Il record di +38,6°C è stato raggiunto alle 14.50 nella località di Coschen, al confine con la Polonia, ha reso noto il servizio meteo tedesco. Il precedente record risaliva al 1947, quando erano stati registrati +38,5°C il 27 e 28 giugno nella città occidentale di Buehlertal. L'articolo Ondata di caldo africano in Europa: battuto il record ...

Meteo : domani l'apice del Caldo africano. Fino a 40 gradi al nord. Afa opprimente di sera : L'ondata di caldo eccezionale che sta avvolgendo l'Europa centro-occidentale inizia a fare sul serio ed è pronta a raggiungere l'apice nelle prossime 24 ore. A pagarne le conseguenze saranno la...