Caldo | a Verona | attivo numero di emergenza del servizio ' Famiglia Sicura' 2

liberoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) (AdnKronos) - Da qualche settimana è disponibile l’opuscolo dedicato proprio agli anziani che d’estate restano in città. Ampiamente diffuso sul territorio, è disponibile negli uffici dei servizi sociali, nei Centri d’Incontro “Anziani protagonisti nel quartiere”, nelle Circoscrizioni, nelle sedi ana

TgrRai : RT @TgrVeneto: Caldo record in tutta la Regione: a Verona punte di 40 gradi. Nel capoluogo scaligero bisogna tornare indietro di un secolo… - MZorzy : RT @TgrVeneto: Caldo record in tutta la Regione: a Verona punte di 40 gradi. Nel capoluogo scaligero bisogna tornare indietro di un secolo… - TgrVeneto : Caldo record in tutta la Regione: a Verona punte di 40 gradi. Nel capoluogo scaligero bisogna tornare indietro di u… -