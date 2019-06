Calciomercato Reggina | ufficiale Guarna | arriva il nuovo portiere

Calciomercato Reggina - i primi due acquisti : Guarna + Cristini : Calciomercato Reggina – La Reggina lavora senza sosta per costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’arrivo dell’allenatore Mimmo Toscano, una garanzia per il club amaranto che punta alla promozione in Serie C. Nelle ultime ore sono stati chiusi due colpi importanti, sorpresa in porta, sembrava fatta per Nordi invece il nuovo estremo ...

Calciomercato Reggina - proposto il centrocampista Fausto Rossi : Calciomercato Reggina – In attesa di ufficializzare l’arrivo dell’allenatore Mimmo Toscano la Reggina inizia a muoversi sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per tentare la promozione diretta nel campionato di Serie B. Diversi i nomi circolati nelle ultime ore, secondo quanto riporta StrettoWeb l’ultima suggestione porta a Fausto Rossi. centrocampista classe ’90, cresciuto nella ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Duello Reggina-Bari e valzer portieri in Serie C - Di Francesco vuole Berardi alla Samp - i nuovi nomi per il Milan : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Calciomercato Serie C – Il Calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione ...