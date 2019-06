Calciomercato Real Madrid | Isco verso l’addio | Ceballos invece vuole convincere Zidane

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019)– Obiettivo riscatto per ilche è stato già grande protagonista sul mercato, la squadra si è nettamente rinforzata epotrà contare su una corazzata. Adesso il club si muove in uscita in particolar modol’addio, il fantasista piace da sempre a Pep Guardiola, il Manchester City pronto a follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Secondo quanto riporta ‘Marca’ il costo del cartellino è ‘di 80 milioni, sempre il Manchester City sta chiudendo per l’arrivo di Rodri dall’Atleticoper altri 70 milioni. Daninon ha intenzione di lasciare i Blancos, lo spagnoloprovare aZinedine, è finito nel mirino di Milan ed Arsenal ma ha intenzione di giocarsi le sue chance in Spagna., le incredibili cifre spese dalle big europee: ...

FabrizioRomano : Il Milan entra nel vivo per Theo Hernandez dal Real Madrid: trattativa partita, è la prima scelta a sinistra ?? @SkySport #calciomercato - GoalItalia : Pogba è più di un sogno: la Juventus ci prova e lancia la sfida al Real Madrid ???? [@romeoagresti] - MarcoBovicelli : #Milan, in agenda incontro con il #RealMadrid: appuntamento domani in Spagna con Jose Angel Sanchez (dg Real) per c… -