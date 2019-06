Calciomercato Napoli | Per Albiol al Villarreal manca solo l’annuncio

Calciomercato Napoli News/ Raul Albiol - è fatta con il Villarreal - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: le Ultime notizie in casa campana. Dopo il colpo Manolas si cerca di chiudere per Veretout. Ipotesi di rinnovo per Fabian Ruiz.

Calciomercato Napoli NEWS/ Dalla Spagna : James vuole l'Atletico! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: le Ultime notizie in casa campana. Dopo il colpo Manolas si cerca di chiudere per Veretout. Ipotesi di rinnovo per Fabian Ruiz.

Calciomercato Napoli - su James Rodriguez piomba anche l’Atletico Madrid : C’è anche l’Atletico Madrid sulle tracce di James Rodriguez. Il nome del colombiano, tornato al Real dopo la fine del prestito al Bayern Monaco, è entrato nella lista dei desideri dei Colchoneros, secondo Cadena Ser. L’Atletico ha ufficializzato l’operazione Joao Felix con il Benfica per 126 milioni. Vista l’uscita di Griezmann, destinato al Barcellona nelle prossime settimane, Simeone potrebbe tentare ...

Calciomercato - le ultime trattative : scambio Napoli-Roma - doppio innesto del Bologna e scatto della Spal : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A attivissima per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Una cessione ed un acquisto per il Bologna, Avenatti si trasferisce allo Standard Liegi mentre in entrata sono state definite le trattative per gli arrivi di Takehiro Tomiyasu, accordo raggiunto per 7 milioni di euro, trattativa avviata per Stefano Denswil, difensore ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “che coppia Manolas e Koulibaly! Se arrivano offerte per Insigne e Allan…” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: piaccio Manolas e James Rodriguez, ma prima bisogna cedere qualcuno e non è escluso che parta qualche big A margine dell’evento “Quarta categoria – il calcio è di tutti”, tenutosi presso la Camera dei Deputati, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato del club azzurro. Manolas e James Rodriguez sono due profili ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis parla di Koulibaly e Manolas : Uno è cercato da mezza Europa, l’altro potrebbe arrivare. Ma, se dovessero entrambi far parte del Napoli la prossima stagione, rappresenterebbero di certo una coppia di difensori di sicuro affidamento. Lo sa bene anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha parlato di Koulibaly e Manolas margine di un evento alla Camera dei Deputati. Queste le sue parole. “Koulibaly e Manolas potrebbe essere una grande ...

Calciomercato mercoledì 26 giugno : Roma su Perin. Napoli - fatta per Manolas. Cagliari - spunta Rog : Calciomercato 26 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 26 giugno. JUVENTUS– I bianconeri sembrerebbe esser ormai ad un passo dall’affare De Ligt. Accordo raggiunto con il giocatore, il quale guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l’accordo tra le due società. Intanto, l’agente di Buffon, ai microfoni di […] L'articolo Calciomercato mercoledì 26 giugno: Roma su Perin. ...

Calciomercato Napoli news/ Manolas cerca casa - Allan per il rinnovo - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli news: Manolas cerca casa a Posillipo. La dirigenza è al lavoro per il rinnovo di Allan, Ultime notizie,

Calciomercato Napoli – Settimana decisiva per James Rodriguez : ADL pronto alla proposta finale : SSC Napoli Settimana decisiva per la trattativa James Rodriguez L’edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro di James Rodriguez: “Mendes ha aperto la strada a James Rodriguez, facendo anche leva sulla volontà del giocatore che, ricordiamolo. è in chiara rottura con il Real Madrid che per due anni lo ha scaricato al Bayern Monaco. De Laurentiis è pronto per l’ingresso in scena con la proposta finale. Il colombiano ...

Calciomercato Napoli : l'Atletico Madrid starebbe tentando l'assalto per Insigne : l'Atletico Madrid di Simeone si starebbe preparando ad un nuovo assalto per portare il gioiellino napoletano Lorenzo Insigne nella capitale spagnola. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che i Colchoneros abbiano già parlato con il procuratore del calciatore Mino Raiola, il quale avrebbe spiegato che il capitano partenopeo non è ritenuto incedibile. Ma il procuratore avrebbe anche ribadito che il presidente Aurelio De Laurentiis ...

Calciomercato domenica 23 giugno : Roma - affondo per Hamsik. Juve - De Ligt più vicino. Napoli - novità James Rodriguez! : Calciomercato 23 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi domenica 23 giugno. JuveNTUS– De Ligt strizza l’occhio ai bianconeri e si avvicina in maniera reale e concreta. Il difensore ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Più defilate Barcellona e PSG. INTER– […] L'articolo Calciomercato domenica 23 giugno: Roma, affondo per Hamsik. ...

Calciomercato Fiorentina - nel mirino c’è l’attaccante del Napoli - i dettagli : La Fiorentina dovrà rinforzarsi in attacco dopp la decisione di non riscattare Luis Muriel dal Siviglia, l’attaccante colombiano probabilmente resterà in Italia con la maglia dell’Atalanta. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina avrebbe individuato il rinforzo per l’attacco in Roberto Inglese, di proprietà del Napoli che lo ha prestato al Parma nell’ultima stagione (25 presenze e 9 ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del suo futuro : “al momento non so cosa farò - ma…” : Subito dopo il match tra Colombia e Qatar, James Rodriguez ha risposto alle domande circa un suo trasferimento al Napoli La Colombia ha appena battuto il Qatar staccando il pass per i quarti di finale di Coppa America, ma le domande rivolte a James Rodriguez riguardano solo il mercato. LaPresse/Ciro Sarpa Il colombiano è vicino al Napoli, il club di De Laurentiis sta trattando con il Real Madrid per chiudere questa difficile operazione, ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a 360° : da James a Manolas - il presidente dice tutto : Calciomercato Napoli – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli commenta le voci che vogliono i partenopei in trattativa per James Rodriguez e Manolas. Nel dettaglio il numero uno del Napoli per quanto riguarda il colombiano dice: “James? Abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e un attaccante. James Rodriguez risponde a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti. ...