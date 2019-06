Calciomercato | le incredibili cifre spese dalle big europee | comanda il Real Madrid | ma…

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) La Juventus prova il colpo a effetto: de Ligt. Ma in ambito europeo, le rivali dei bianconeri per la Champions League si sono rinforzate spendendoeclatanti, una su tutte il. I Blancos hanno già speso 303 milioni per Hazard, Rodrygo, Militao, Jovic e Mendy. E potrebbe non essere finita qui per il: nel mirino Pogba, Eriksen e Van de Beek. Il Barcellona non sta a guardare e risponde colpo su colpo ai rivali: preso de Jong, gli obiettivi sono Griezmann (clausola che scenderà dai 200 milioni attuali ai 120 lunedì 1°luglio) e Neymar. L’Atleticonel frattempo si è già portato avanti spendendo 126 milioni per il sostituto di Griezmann: Joao Felix del Benfica. Il Psg si è mosso ancora poco. Leonardo è alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti. Il Manchester City sta per chiudere l’operazione Rodrigo con l’Atletico per 70 milioni. Il ...

CalcioWeb : ?? #Calciomercato, le big europee spendono tanto il #RealMadrid comanda, ma non è il solo a muoversi ?? - SiamoPartenopei : Ceccarini: 'Manolas-Napoli e Diawara-Roma: ci siamo! Juventus, in arrivo due incredibili colpi?' - Mediagol : Prima Pagina, Corriere dello Sport: 'Pogboom Juve. Incredibili ma vere. #Palermo fuori dalla B'… -