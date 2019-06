Calciomercato Genoa | è fatta per Pinamonti | l’attaccante costerà 18 milioni

Calciomercato - le bombe della notte : incontro Genoa-Inter - l’Atletico piazza il colpo Joao Felix : Ultime trattative di Calciomercato in Serie A e non solo. Grande colpo dell’Atletico Madrid che ha acquistato dal Benfica l’attaccante Joao Felix, operazione da 120 milioni di euro e club spagnolo che si è assicurato un calciatore di grande prospettiva, clausola rescissoria da 350 milioni di euro. Inter e Genoa hanno parlato di Pinamonti, si valuta la cessione a titolo definitivo per il club nerazzurro per via di una ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio attaccante al Parma - scatenate Genoa e Samp - tentativo del Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, ultime trattative pronte a decollare con tante squadre intenzionate a rinforzarsi per la prossima stagione. Una di queste è sicuramente il Genoa, dopo l’accordo con il difensore Zapata ad un passo anche quello con il terzino Barreca, la prossima richiesta di Andreazzoli è Pajac del Cagliari. Attiva anche la Sampdoria che nelle ultime ore ha chiuso per Depaoli, adesso ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Milan tra Kessié e Theo Hernandez - le mosse di Genoa e Sampdoria : Milan TRA KESSIE’ E Theo Hernandez – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Oltre alle sirene inglesi su di lui, spunta un’altra idea: uno scambio con la Fiorentina con Jordan Veretout. Nel frattempo El Chiringuito, televisione spagnola, ha svelato un incontro a Ibiza tra Paolo Maldini e ...

Calciomercato Genoa - il punto sulle entrate : in attesa delle ufficialità spunta un’offerta per Bruno Amione : Calciomercato Genoa – Rossoblu scatenati in questi ultimi giorni e capaci di chiudere diverse operazioni in attesa di ufficialità. Si aspetta infatti l’annuncio per Antonio Barreca (i dirigenti liguri si incontreranno domani con il Monaco per l’acquisto a titolo definitivo) e per Cristian Zapata, svincolato dal Milano e che firmerà un biennale. Nel frattempo, il Genoa guarda ancora in Argentina dopo l’operazione ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Altro colpo del Genoa - tutti i nomi dell’Hellas Verona - le trattative in B e C : Altro colpo DEL Genoa – Rossoblu scatenati. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti GLI OBIETTIVI DELL’HELLAS Verona – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas ...

Calciomercato Genoa - Grifone scatenato : dopo Zapata arriva anche Barreca [DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Genoa scatenato. dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. Barreca farà ritorno in Italia dopo soltanto una stagione. Al Monaco, nell’affare che ha portato Meité al Torino e ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Genoa scatenato - pazze idee di Torino e Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nella giornata di oggi importanti trattative. Nel dettaglio negli ultimi minuti è arrivata la firma di Bani al Bologna, la trattativa era stata già impostata, adesso è arrivato il nero su bianco. Amir Rrahmani può considerarsi un calciatore dell’Hellas Verona, il difensore sarà in Italia già nelle prossime ore. Il Genoa ha superato la Sampdoria nella corsa al ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...

Calciomercato Genoa - preso Jaroszynski dal Chievo : Bani al Bologna : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso con la salvezza all’ultima giornata. Mossa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è fatta per Pawel Jaroszynski dal Chievo, accordo per 4 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno per il Chievo che potrà procedere con ...

Calciomercato Genoa - dall’Argentina annunciano : “Accordo per De La Vega” : Calciomercato Genoa – Importanti novità sul fronte rossoblu per quanto concerne l’acquisto del giovane e promettente esterno offensivo del Lanus Pedro De La Vega, obiettivo dei liguri. Dall’Argentina rimbalza infatti una notizia importante: la società sudamericana avrebbe accettato l’offerta del Genoa: 10 milioni di euro più il 5% sulla futura rivendita del 18enne. Adesso mancherebbe solo l’intesa con ...

Calciomercato - le bombe della notte : Atalanta su Palacio (Bologna ci prova per Kouamé) - Sampdoria su Zapara e Genoa su Escalante : bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il ...

Calciomercato - le bombe della notte : Traorè il sostituto di Barella - il Genoa su Pajac - il Parma chiede Ounas e Rog : Si è conclusa una giornata caldissima per quanto riguarda il Calciomercato, non solo le big ma si muovono anche le medio-piccole. Notizie importanti durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport, non solo la missione in Francia e Inghilterra di Paratici. Passi in avanti per il passaggio di Barella dal Cagliari all’Inter, il club sardo ha trovato il sostituto si tratta di Traoré, in passato ad un passo dalla Fiorentina dovrebbe ...