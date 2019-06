Calcio femminile | Mondiali 2019 | Valentina Giacinti | “Stiamo vivendo un momento magico e

Mondiali di Calcio femminile - Magda Eriksson e Pernille Harder fidanzate ma rivali sul campo : il loro bacio diventa un simbolo : Magda Eriksson e Pernille Harder sono fidanzate e stanno insieme da ormai 7 anni ma a dividerle c’è la rivalità calcistica tra i loro due Paesi d’origine: la prima infatti gioca nella Svezia, mentre la seconda nella Danimarca. Il 4 settembre scorso sono state costrette a sfidarsi su un campo da calcio: quel giorno a Viborg, è stata proprio la Svezia della Eriksson a battere la Danimarca capitanata dalla Harder e a costringerla ai ...

"Il Calcio femminile? Maggior parte lesbiche - come gli uomini ballerini". Il cronista insulta ancora le donne in un editoriale : Il calcio femminile sta vivendo un momento di grande attenzione mediatica grazie ai Mondiali che si stanno disputando in Francia. Molti sono gli elogi e molto è anche l’interesse che sta suscitando, ma c’è anche chi non è d’accordo. Sergio Vessicchio, che a marzo si rese protagonista di insulti vergognosi verso un arbitro donna con consequente sospensione dall’ordine dei Giornalisti, ha scritto un ...

Calcio femminile hot ... guarda le giocatrici più sexy al mondiale : Fari puntati sulle calciatrici impegnate nei Mondiali di Calcio in Francia. Sul tappeto verde è l’anno delle donne che con grinta e sex appeal dimostrano di essere brave quanto i colleghi. E fuori dal campo si mettono in gioco con tutte le armi di seduzione. Tante infatti sono le sexy giocatrici avvenenti e irresistibili che conquistano cover e flash: dalle famose Alex Morgan e Abby Dahlkemper (statunitensi) alle imperdibili Sakina Karchaoui ...

Mondiali di Calcio femminile – Rapita e poi ritrovata la mascotte ‘Ettie’ - la FIFA aveva sporto denuncia : Cinque uomini avevano portato via il costume della mascotte dei Mondiali di calcio femminile, poi ritrovato grazie all’intervento della polizia Una situazione piuttosto incresciosa, avvenuta nel corso dei Mondiali di calcio femminile. La mascotte della rassegna iridata, la gallina Ettie, è stata Rapita all’interno del Parco dei Principi da un gruppo di cinque uomini, riusciti ad abbandonare lo stadio con il costume della ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Olanda ai raggi X. Le campionesse d’Europa incutono rispetto - ma l’Italia non ha paura : Il 29 giugno, alle ore 15.00, la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini, dopo aver emozionato tutti e conquistato il primo successo in una partita ad eliminazione diretta di un Mondiale, vuol continuare a stupire. Sconfitta la Cina 2-0, con le reti di Valentina Giacinti e di Aurora Galli, è la volta dell’Olanda campionessa d’Europa in carica. La selezione tulipana si è imposta, infatti, 2-1 grazie ad una doppietta ...

Italia-Olanda in tv - Mondiali Calcio femminile 2019 : orario e dove vederla gratis e in chiaro : Sabato 29 giugno (ore 15.00) allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia) andrà in scena il quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra l’Italia di Milena Bertolini e l’Olanda. Le azzurre, dopo aver sconfitto la Cina 2-0 grazie alle marcature di Valentina Giacinti e di Aurora Galli, non vogliono certo fermarsi qui. La prossima sfida sarà contro le tulipane, impostesi 2-1 contro le vice-campionesse del mondo del ...

Norvegia-Inghilterra - Mondiali Calcio femminile 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si sta per aprire un nuovo capitolo nei Mondiali di calcio femminile 2019, con i quarti di finale che prenderanno il via questa sera, alle ore 21, nella cornice dello Stade Oceane di Le Havre, con l’attesissima sfida tra Norvegia e Inghilterra, due formazioni molto attrezzate, con le scandinave che però devono far a meno in questa rassegna della stella Ada Hegerberg. La sfida si svolgerà come detto alle ore 21, e sarà trasmessa in diretta ...

Mondiali di Calcio femminile - il padre di Valentina Giacinti svela : “è un mix tra Morata e Inzaghi. Se è fidanzata? Non penso” : Il padre dell’attaccante italiana ha parlato delle caratteristiche della figlia, paragonandola a Inzaghi e Morata Il suo gol ha permesso all’Italia di sbloccare la partita, mettendo in discesa il cammino delle azzurre verso i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. AFP/LaPresse Valentina Giacinti si è finalmente sbloccata, mettendo il proprio timbro in Francia dopo il titolo di capocannoniere ottenuto in Serie A. Di ...

VIDEO Coppa del Mondo Calcio femminile 2019 : andiamo a conoscere l’Olanda - la nostra prossima rivale : Si avvicina ad ampi passi il momento del nostro quarto di finale ai Mondiali di calcio femminile 2019. L’Italia sabato alle ore 15.00 se la vedrà contro le temibili olandesi, andando a caccia della storia e, quindi, della qualificazione alla semifinale. Le ragazze della CT Bertolini dovranno fare particolare attenzione all’Olanda che vanta qualità ed esperienza e, senza dubbio, rappresenterà un ostacolo quanto mai complicato per ...

Mondiai di Calcio femminile – E’ guerra tra Rapinoe e Trump - volano frecciatine ma il Presidente non ci sta : “dovrebbe prima vincere e poi parlare” : Trump sbotta sui social dopo le dure affermazioni di Rapinoe: il tweet del Presidente USA contro il capitano della Nazionale di calcio femminile statunitense Non si placa il botta e risposta tra Megan Rapinoe e Donald Trump: sin dalla prima partita con la maglia degli USA ai Mondiali di calcio femminile di Francia 2019, il capitano della Nazionale statunitense ha protestato contro il ‘suo’ Presidente, rifiutandosi di cantare ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Megan Rapinoe : “Non andrò alla Casa Bianca”. La risposta di Donald Trump : “Non manchi di rispetto” : I Mondiali 2019 di Calcio femminile negli Stati Uniti stanno facendo clamore non tanto per le prestazioni in campo delle campionesse in carica, ma piuttosto per il duro botta e risposta tra la capitana Megan Rapinoe e il presidente Donald Trump. Tutto è iniziato prima della partita con la Spagna, vinta dalle americane per 2-1, in cui Rapinoe ha deciso di non cantare l’inno nazionale come forma di protesta contro le diseguaglianze. Un ...

Mondiali di Calcio femminile – “Oh Italia - sfonda la Muraglia” - tifosi da sogno per le azzurre : i cori post partita sono speciali [VIDEO] : Grande festa per le azzurre dopo la vittoria sulla Cina: i tifosi attendono l’Italia al rientro in albergo, cori e balli con le calciatrici L’Italia di calcio femminile ha staccato ieri uno storico pass, che permette alle azzurre di raggiungere un sogno fantastico: le ragazze del ct Bertolini sabato giocheranno contro l’Olanda per i quarti di finale dei Mondiali di Francia 2019. In tantissimi ieri hanno dato tutto il loro ...

L'Italia ai Mondiali di Calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Mondiali di Calcio femminile - Bonansea tagliente sui social : “adesso ci credete anche voi che…” [FOTO] : La giocatrice azzurra ha postato sui social un messaggio pungente all’indirizzo degli scettici, ricredutisi dopo la qualificazione dell’Italia ai quarti L’Italia è nei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile, la vittoria sulla Cina permette alle azzurre di entrare tra le migliori otto del mondo, continuando a sognare insieme ad una Nazione intera. Un successo che Barbara Bonansea ha sfruttato per togliersi ...