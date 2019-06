Calcio | Europei Under21 2019 | risultati e classifiche della manifestazione Germania

Calcio - Europei Under 21 2019 : la Germania la spunta d’esperienza! Una grande Romania sconfitta 4-2 in semifinale : Una prima semifinale davvero spettacolare in quel di Bologna per gli Europei Under 21 di Calcio. La Germania campione in carica della manifestazione la spunta d’esperienza: al termine di un incontro ricco di emozioni, nel quale i teutonici hanno rischiato tantissime volte di perdere, alla fine la Romania esce sconfitta per 4-2. Protagonisti i calci piazzati per i tedeschi: due gol per parte per Waldschmidt ed Amiri, mentre per i rumeni ...

Calcio - Europei U21 2019 : i campioni in carica della Germania a caccia della finale contro i sorprendenti rumeni : Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il campionato europeo di Calcio Under21 2019. Messa ormai in archivio la bruciante eliminazione della nostra Nazionale si scende in campo per le semifinali che andranno ad eleggere le due finaliste di questa edizione della kermesse continentale per le formazioni giovanili. La prima di queste sfide si giocherà domani allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 18.00 e, oggettivamente, in ...

Calcio - semifinali Europei Under 21 : la Francia prova a sorprendere i favoriti spagnoli : A poche ore dal pareggio nell’incontro finale del Gruppo C contro la Romania, che ha consegnato a entrambe le squadre le chiavi della semifinale e soprattutto il pass per Tokyo 2020, la Francia è stata sorteggiata per affrontare domani, giovedì 27 giugno 2019 al Mapei di Reggio Emilia la Spagna di Luis De La Fuente che ha sopravanzato ed eliminato gli azzurrini di Luigi Di Biagio. Indubbiamente stiamo per assistere a un incontro di ...

Calcio - Europei Under21 2019 : l’alibi del biscotto. Un nuovo fallimento per l’Italia poco pragmatica : La notizia era cosa certa e ieri è arrivata l’ufficialità: l’Italia Under21 di Calcio esce di scena prima delle semifinali agli Europei di categoria e dà l’addio alla qualificazione olimpica. Per la terza volta consecutiva lo sport nazionale del Bel Paese non sarà rappresentato ai Giochi e si allunga il digiuno dall’ultimo trionfo continentale risalente al 2004 in Germania. Missione fallita dunque e l’avventura ...

La Nazionale di Calcio Under 21 è stata eliminata dagli Europei : La Nazionale di calcio Under 21 è stata eliminata dagli Europei di calcio per via del pareggio di stasera fra Romania e Francia. La Nazionale italiana aveva disputato la sua ultima partita del girone sabato sera, vincendo 3-1 contro il

Calcio - Europei Under21 2019 : il tabellone delle semifinali. Date - programma - orari e tv : Spagna-Francia e Germania-Romania saranno le semifinali degli Europei Under 21 di Calcio 2019, giovedì 27 giugno si giocheranno due partite molto accese e vibranti che metteranno in palio i pass per l’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria. Le Furie Rosse hanno vinto il gruppo A nonostante la sconfitta all’esordio contro l’Italia e ora se la dovranno vedere con i transalpini che hanno passato il turno come ...

LIVE Inghilterra-Croazia 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Calcio di rigore per gli inglesi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ NELSON SPIAZZA GBRIC E PORTA IN VANTAGGIO I “SUOI”, INGHILTERRA 1, CROAZIA 0! 11′ calcio DI rigore PER L’INGHILTERRA!!! KALAICA HA COMMESSO FALLO SU NELSON! 10′ Non a caso la squadra della Regina è arrivata seconda nella scorsa edizione. 9′ Ci sono state molte critiche in questi giorni in Inghilterra nei confronti di Aidy Boothroyd, che ha deluso ...

Europei Under 21 Calcio 2019 - l’Italia guarda Francia-Romania e spera. Gli azzurri si qualificano alle semifinali se… Rischio biscotto : Serata di fuoco per l’Italia, bisogna guardare Francia-Romania e sperare. Si devono incrociare le dita e aspettare un risultato favorevole per potersi qualificare alle semifinali degli Europei Under 21 di calcio 2019. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +3 (6 gol segnati), dunque per poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale come miglior seconda è ...

Calcio - Europei Under21 : il pericolo “biscotto” tra Francia e Romania. Un punto per volare in semifinale e a Tokyo : Ultima giornata della fase a gironi agli Europei Under21. Si chiude con le partite del Gruppo C e soprattutto con un Romania-Francia dal quale dipende il futuro dell’Italia nella competizione. L’incubo del “biscotto” è ben presente, perchè alle due squadre basta un solo punto per volare in semifinale ed eliminare gli azzurrini. Romania e Francia, infatti, si trovano a quota sei punti dopo le prime due giornate. In testa ...

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di lunedì 24 giugno : Si chiuderà quest’oggi la fase a gironi degli Europei under-21 di Calcio 2019, con le ultime gare del girone C, che definirà la lotta tra le migliori seconde della classifica, per un posto in semifinale, alle ore 21, con due partite in contemporanea, a cominciare da quella tra la Francia e la Romania, in programma allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. Per chi invece seguirà l’incontro da casa, sarà disponibile la consueta diretta in ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Austria 1-1 e Danimarca-Serbia 2-0. L’Italia resta ancora in vita : L’Italia tira un primo sospiro di sollievo: la Germania vince il Girone B degli Europei Under 21 di Calcio e raggiunge tra le semifinaliste (e alle Olimpiadi) la Spagna, mentre gli azzurrini tengono momentaneamente vive le speranze di staccare il pass come migliore seconda. Tutto dipenderà ora dall’esito di Francia-Romania di domani sera. Questa sera i tedeschi pareggiano per 1-1 con l’Austria, mentre la Danimarca batte 2-0 la ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia si qualifica se…Le possibili combinazioni : dipende da Francia-Romania. Biscotto inevitabile? : L’Italia Under 21 continua ad incrociare le dita. Dopo i risultati di questa sera (pareggio 1-1 tra Austria e Germania, e vittoria per 2-0 della Danimarca sulla Serbia) tutto sarà in bilico fino alla conclusione del Girone C, che scenderà in campo domani. Ogni discorso, infatti, sarà deciso dal match tra Francia e Romania. Le due Nazionali sono in vetta a braccetto al raggruppamento con 6 punti e, come si temeva, decideranno le sorti del ...