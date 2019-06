Calcio | Coppa America 2019 | il Brasile affronta il Paraguay nel primo quarto di finale

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : super sfida Senegal-Nigeria. Tra Madagascar-Burundi e Kenya-Tanzania conta solo la vittoria : Continua la fase a gironi della Coppa d’Africa 2019. Il big match della giornata è senza dubbio quello che mette di fronte il Senegal e l’Algeria. Uno scontro che vale il primato nel gruppo C, visto che sia i “Leoni di Taranga” sia le “Volpi del deserto” hanno vinto la loro prima partita per 2-0 rispettivamente contro Tanzania e Kenya. Nell’Algeria si è sbloccata subito una delle stelle della ...

VIDEO Coppa del Mondo Calcio femminile 2019 : andiamo a conoscere l’Olanda - la nostra prossima rivale : Si avvicina ad ampi passi il momento del nostro quarto di finale ai Mondiali di calcio femminile 2019. L’Italia sabato alle ore 15.00 se la vedrà contro le temibili olandesi, andando a caccia della storia e, quindi, della qualificazione alla semifinale. Le ragazze della CT Bertolini dovranno fare particolare attenzione all’Olanda che vanta qualità ed esperienza e, senza dubbio, rappresenterà un ostacolo quanto mai complicato per ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : lo Zimbabwe ferma sull’1-1 l’Uganda e rimanda la qualificazione delle Gru : Allo Stadio Internazionale del Cairo lo Zimbabwe ferma con una prova coriacea l’Uganda grazie ad un’ottima organizzazione e un Calcio veloce sulle fasce. Dopo il gol iniziale di Okwi, al secondo sigillo nella manifestazione, Billiat ha riportato tutto in equilibrio. Un pareggio che sta anche stretto ai Guerrieri, considerando l’ottima partita giocata, dominando per lunghi tratti, colpendo una traversa e vedendosi negare due gol ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : la Nigeria ottiene il secondo successo di misura battendo la Guinea : La Nigeria ottiene la sua seconda vittoria nella fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: le Super Aquile dopo aver superato il Burundi per 1-0 si liberano anche della Guinea con lo stesso risultato. Gli uomini di Gernot Rohr ottengono quindi il pass per gli ottavi di finale e potranno giocare l’ultima partita con il Madagascar con relativa tranquillità, mentre gli Elefanti Nazionali saranno obbligati a vincere contro il ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : iniziano le gare del secondo turno. Nigeria - Uganda ed Egitto per la qualificazione : Inizia in Egitto la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa: oggi sono in programma tre partite, che potrebbero regalare anche i primi verdetti. In campo tutto il Gruppo A, con i padroni di casa dell’Egitto e la sorpresa Uganda, mentre nel Gruppo B a staccare il pass per gli ottavi potrebbe essere la Nigeria. Nigeria-GUINEA (ore 16.30) Aprirà la giornata ed il secondo turno la sfida del Gruppo B, con la Nigeria che, ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Ghana dei fratelli Ayew - viene fermato sul 2-2 dal Benin : Il girone F è più aperto che mai! Il Ghana viene fermato 2-2 nel suo esordio in Coppa d’Africa 2019 da un ottimo Benin. Non bastano i gol di André e Jordan Ayew: l’indomabile Poté porta un punto storico agli Scoiattoli. Dopo la vittoria del Camerun, nel pomeriggio per 2-0 sulla Guinea-Bissau, pessima notizia per le Stelle Nere, che proprio sabato 29 giugno, sfideranno i Leoni Indomabili in una sfida da dentro o fuori. Pronti, via: il ...

Calcio - Coppa America 2019 : l’Uruguay stende il Cile - Ecuador e Giappone si eliminano : Nella notte italiana gli ultimi verdetti della prima fase della Coppa America di Calcio sono stati emessi: nel Girone C, nella sfida tra le due già qualificate l’Uruguay stende il Cile per 1-0 con un gol di Cavani e vince il raggruppamento, mentre Ecuador e Giappone si annullano a vicenda finendo per essere entrambi eliminati, per la gioia del Paraguay, che va ai quarti per differenza reti. Cile-URUGUAY 0-1 Nel primo tempo un paio di ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Mali-Mauritania 4-1 - poker delle Aquile ma primo gol storico dei Mourabitounes : Secondo incontro della giornata per il gruppo E della Coppa d’Africa 2019. A confrontarsi, sul rettangolo verde del New Suez Stadium in Egitto, il Mali e la Mauritania, dopo che il match tra Tunisia e Angola era finito sull’1-1. E’ termina 4-1 in favore delle Aquile il confronto. A sbloccare il risultato è stato Diaby al 37′ e sul finire della prima frazione ha raddoppiato Marega su rigore. Nella ripresa Adama Traore si è ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Tunisia-Angola 1-1 - Djalma risponde a Msakni al New Suez Stadium : Termina sul punteggio di 1-1 il match valido per il gruppo E della Coppa d’Africa 2019 di Calcio tra Tunisia e Angola. Nel primo incontro valido per questo raggruppamento è stato l’equilibro a regnare sovrano, frutto delle marcature di Youssef Msakni al 34′ su Calcio di rigore per le Aquile di Cartagine e di Djalma al 73′ per gli angolani. Resta da vedere, a questo punto, il match delle ore 22.00 italiane tra Mali e ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : nel torneo arrivano Tunisia - Costa d’Avorio e Mali : Al ritmo indiavolato di tre partite al giorno prosegue senza sosta la Coppa d’Africa 2019. Il torneo continentale entra sempre più nel vivo e in questo lunedì 24 giugno proporrà un trittico di sfide assai interessanti: Costa d’Avorio-Sudafrica (h 16.30), Tunisia-Angola (h 19.00) e a chiudere Mali-Mauritania (h 22.00). Gli elefanti esordiscono in questa kermesse in uno dei big match del primo turno, quello che forse più di tutti è ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Algeria-Kenya 2-0. Tutto facile per i Guerrieri del deserto : L’Algeria risponde al successo del Senegal contro la Tanzania per 2-0 e, con lo stesso punteggio, si libera del Kenya nel proprio match d’esordio della Coppa d’Africa 2019. Allo stadio del 30 giugno di Il Cairo, infatti, i Guerrieri del deserto hanno avuto la meglio sulla squadre del CT Migne, come era ampiamente preventivabile, con due gol già nella prima frazione di gioco. Il vantaggio, infatti, è arrivato direttamente su ...

Calcio - Coppa America 2019 : la Colombia chiude a punteggio pieno - l’Argentina si qualifica in extremis : La Colombia prosegue nel suo cammino immacolato nel corso della Coppa America 2019 di Calcio e fa un regalo all’Argentina che, vincendo contro il Qatar, sale in seconda posizione nel Girone B e acciuffa la qualificazione ai quarti di finale letteralmente all’ultimo respiro. La Cafetera non ha lasciato scampo nemmeno al Paraguay, vincendo con il punteggio di 1-0 a Salvador grazie alla rete di Cuellar al 31’pt. Il CT Queiroz ha ...