Calca allo stadio | rimangono schiacciati in mezzo alla folla | decine di morti | è tragedia

(Di giovedì 27 giugno 2019)ieri pomeriggio fuori dMahamasina, in Madagascar. Almeno 16 persone sono morte e altresono rimaste ferite dopo essere rimaste schiacciate nellain unoche ospitava celebrazioni per la festa dell’indipendenza nazionale nella capitale Antananarivo. Diverse migliaia di persone, secondo quanto riferiscono le autorità citate dstampa locale, si erano radunate per un concerto in programma dopo la tradizionale parata militare per celebrare la festa nazionale.fine della parata, le forze di sicurezza hanno aperto i cancelli per permettere agli spettatori di uscire dal recinto, facendo ammassare lafuori d. La polizia ha quindi immediatamente chiuso i cancelli e bloccato la, causando un acmento letale. Il presidente malgascio Andry Rajoelina, parlando nel corso di una conferenza stampa con ...

