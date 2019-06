Bufera procure | Ermini lascia il Disciplinare sul pm Palamara

Bufera procure : nomine procuratori - Csm riparte da Salerno : Il Csm riscrive il calendario delle nomine dei procuratori dopo la Bufera che lo ha investito sull'onda dell'inchiesta di Perugia, accogliendo, anche in questo modo, la sollecitazione del capo dello Stato a voltare pagina. Si partira' dalla procura di Salerno che e' senza guida da dieci mesi, per poi passare a quella di Brescia, il cui vertice dovrebbe essere definito prima dell'estate. E se e' possibile che la procura di Torino slitti alla ...

Bufera procure : Anm contro Greco - immeritate sue parole : "Le parole del Procuratore di Milano, per come riportate dagli organi di stampa, non rendono merito alla risposta immediata e sincera delle migliaia di magistrati italiani che, anche negli uffici piu' gravati del meridione, amministrano la giustizia in condizioni assai critiche. In momenti gravi come quello che stiamo vivendo bisogna fare ricorso ai valori che ci uniscono". Cosi' l'Anm replica al Procuratore Francesco Greco che ha criticato il ...

Bufera procure - Greco : “Logiche romane umilianti e sconcertanti” nel Csm : Francesco Greco prova a erigere un muro tra "Milano la virtuosa" e la "Roma degli alberghi" dove magistrati e politici decidono le nomine ai vertici degli uffici giudiziari e chi deve indagare su cosa, come emerge dall'indagine che sta scuotendo il Consiglio Superiore della Magistratura. L'ispirazione arriva dalla figura di Walter Mapelli, collega morto l'8 aprile scorso a cui e' dedicato un convegno nell'aula magna del Palazzo di Giustizia. Per ...

Bufera procure - pg : sospendere Palamara : 18.32 Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del pm di Roma Luca Palamara, l'ex presidente della Anm indagato a Perugia per corruzione. La sezione disciplinare del Csm si pronuncerà sulla richiesta avanzata da pg il 2 luglio prossimo. Il provvedimento è stato chiesto il 12 giugno scorso ed è di natura cautelare cioè destinato a intervenire prima che si ...

Bufera procure - il risiko delle nomine da Torino a Roma. Ma i tempi si allungano : La poltrona che nel manuale Cencelli equivale a due ministeri, quella della procura di Roma, ma anche gli uffici di Torino, Perugia, Brescia e Salerno. 'Il mercato' delle nomine messo su da politici e magistrati per l'assegnazione delle poltrone degli uffici giudiziari rischia seriamente di rallentare ulteriormente l'assegnazione dei posti scoperti, se non di bloccarla fin quando non verra' riformato il Csm, lasciando le procure prive di ...

Bufera procure - Boschi : «A Lotti più attacchi dentro al Pd che dagli avversari» : «Autosospendendosi dal partito ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato»

Bufera procure e Csm - si dimette<br> il presidente di Anm Pasquale Grasso : Questa mattina si è tenuta una riunione del comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, ossia il sindacato dei magistrati che sono in questo periodo in subbuglio a causa della Bufera procure e dello scandalo Csm. Il presidente dell'Anm, Pasquale Grasso, nei giorni scorsi ha rotto con la corrente cui apparteneva, Magistratura indipendente, in contrasto a causa della linea adottata sui magistrati autosospesi del Csm, e ...

L'ex ministro dello sport Luca Lotti, travolto in questi giorni dallo scandalo legato alle procure e al Consiglio Superiore della Magistratura, ha inviato oggi una lettera al segretario del Partito Democratico Luca Zingaretti per comunicargli l'intenzione di autosospendersi dal partito.La lettera è stata inviata dopo l'intervista concessa da Luca Zanda al Corriere della Sera in cui il tesoriere dem aveva suggerito a Lotti di valutare la ...

Bufera procure - Lotti : "Mi autosospendo dal Pd" : In una lunga lettera pubblicata su Facebook, l'ex ministro si rivolge all'attuale segretario del partito: "Lo faccio per il rispetto e l'affetto che provo verso gli iscritti"

Bufera procure - Lotti scrive a Zingaretti : <br>"Mi autosospendo dal PD" : L'ex ministro dello sport Luca Lotti, travolto in questi giorni dallo scandalo legato alle procure e al Consiglio Superiore della Magistratura, ha inviato oggi una lettera al segretario del Partito Democratico Luca Zingaretti per comunicargli l'intenzione di autosospendersi dal partito.La lettera è stata inviata dopo l'intervista concessa da Luca Zanda al Corriere della Sera in cui il tesoriere dem aveva suggerito a Lotti di valutare la ...

Bufera procure - il consigliere togato Cartoni di dimette da Csm : Il consigliere togato Corrado Cartoni, esponente di Magistratura Indipendente, si è dimesso dal Consiglio superiore della Magistratura. Nei giorni scorsi si era autosospeso. Cartoni ha comunicato questa mattina la decisione al vice presidente del Csm, David Ermini.

Bufera procure - forse nuovo voto su Procura Roma : Potrebbe ricominciare da zero l' iter per la nomina del nuovo Procuratore di Roma, dopo la Bufera che ha investito il Csm sull'onda dell' inchiesta di Perugia. Cioe' da una nuova deliberazione della Commissione per gli incarichi Direttivi, commissione che intanto e' stata rinnovata nella sua composizione con la sostituzione di due dei consiglieri togati che avrebbero partecipato fuori dal Csm a incontri sul futuro assetto della Procura ...

Bufera procure - il 16 rinnovo giunta Anm : 10.32 Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati è stato convocato per il 16 giugno per provvedere al rinnovo della giunta esecutiva centrale. La decisione dopo aver preso atto della crisi aperta con la sfiducia al presidente Pasquale Grasso e ai componenti di Magistratura Indipendente,a seguito del caso nomine in procure. E proprio la corrente di Magistratura Indipendente si rivolge alle correnti che hanno aperto la ...