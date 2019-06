Boeing, nuove disfunzioni al 737 Max

al 737Max Nuovi problemi per il737Max. Secondo un report della Federal Aviation Administration sarebbe stato trovato un nuovo rischio potenziale per il 737MAX, velivolo attualmente fermo dopo i tragici incidenti e i ripetuti malfunzionamenti rilevati nei mesi scorsi. Il nuovo problema sarebbe emerso la scorsa settimana durante la prova al simulatore di volo, cosicchè il volo di test per ottenere la certificazione per tornare in servizio non potrà essere effettuato prima dell'8 luglio.(Di giovedì 27 giugno 2019)