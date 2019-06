Bitter Sweet | anticipazioni | NAZLI e FERIT accusati di rapimento!!!

Bitter Sweet - sedicesimo episodio : Nazli si scaglia contro Ferit : Le vicende di Nazli Piran e Ferit Aslan, protagonisti principali del nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, sono sempre più travolgenti. Gli spoiler della puntata che il pubblico italiano vedrà il primo giorno della prossima settimana, cioè il 1 luglio 2019, annunciano che lo zio di Bulut mentre sarà ancora impegnato ad indagare per riuscire a scoprire la verità sull’incidente di Demir e Zeynep, farà i conti con l'ira ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di venerdì 28 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di venerdì 28 giugno 2019: Hakan è gelosissimo dopo aver assistito all’incontro tra Demet e Ferit e a quel punto ordina a Bekir di trattare Ferit nello stesso modo riservato a Zeynep e Demir. In extremis però, convinto da Demet, l’uomo revoca l’ordine impartito poco prima… Dopo aver salutato Bulut, che sale in macchina con Demet e Hakan, Ferit decide ...

Bitter Sweet - Nona Puntata : Il Sogno di Nazli si Avvera! : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, Trama Nona Puntata: Deniz rivela i suoi sentimenti a Nazli. Ferit quando scopre la verità su Asuman, vuole chiudere il ristorante! Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, Trama Nona Puntata: Aliye rivela a Deniz che è stata Asuman a consegnare a Demet i documenti scottanti. Nazli si reca da Manami, sua insegnante di giapponese. Le due stanno per aprire insieme un ristorante. Poco dopo, un ...

anticipazioni Bitter Sweet puntate future, la storia di Ferit e Nazli finora Le anticipazioni su Bitter Sweet che stiamo per condividere con voi riguardano puntate che saranno trasmesse tra molto tempo, quindi è il caso di fare un breve riassunto di ciò che succederà a Ferit e Nazli fino a questo punto. Ricordiamo a tutti

Trame Bitter Sweet inizio luglio : Buse avviserà Ferit del piano di Hakan e Demet : Prosegue l'appuntamento settimanale con la serie televisiva turca, intitolata "Bitter Sweet" che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime settimane, sarà al centro dell'attenzione delle Trame l'attrazione reciproca tra Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel). I due innamorati non riusciranno a mettere da parte i sentimenti e finiranno per scambiarsi un bacio intenso pronto ...

Bitter Sweet spoiler : l'Aslan si ammala - Engin e Fatos bloccati in ascensore : Si preannunciano scoppiettanti gli appuntamenti della serie televisiva intitolata Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda la prima settimana del mese di luglio. Gli spoiler rivelano che Ferit Aslan, oltre ad essere ancora turbato per non essere riuscito a far rimanere suo nipote Bulut da lui, si ammalerà. Purtroppo il ricco imprenditore a causa della febbre alta si vedrà costretto a restare a riposo, ma per fortuna ad assisterlo ci penserà ...

Bitter Sweet anticipazioni : NAZLI e FERIT si baciano!!! : L’attrazione evidente tra FERIT Aslan (Can Yaman) e NAZLI Piran (Ozge Gurel) è uno dei piatti forti di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, la nuova telenovela turca in onda su Canale 5. I due protagonisti, nelle prossime settimane, non riusciranno a sopprimere i loro sentimenti e, proprio per tale ragione, si scambieranno un intenso bacio… Bitter Sweet, trame: FERIT fa il primo passo con NAZLI Le anticipazioni segnalano infatti ...

Il rapporto tra Deniz e Ferit cambierà radicalmente, quindi, cari appassionati di Bitter Sweet, tenetevi forte. Siamo arrivati al punto in cui Bulut è stato definitivamente affidato a sua zia Demet e quindi il...

Bitter Sweet - anticipazioni : l'Aslan licenzia la cuoca a causa del fratello di Demet : Nuovo spazio dedicato alla nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, già entrata nella case del pubblico italiano. Arrivano delle anticipazioni riguardanti i prossimi episodi, che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana. Il protagonista Ferit Alsan oltre a fare i conti con la crudeltà di Demet e Hakan, per ottenere la custodia del nipote Bulut a tutti i costi, avrà dei problemi ...