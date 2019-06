Bimbi tolti ai genitori per denaro | in manette medici e politici

ilfogliettone

(Di giovedì 27 giugno 2019) I Carabinieri di Reggio Emilia, sotto il coordinamento della locale Procura hanno concluso l'operazione "Angeli e Demoni", che ha portato alla luce un illecito sistema di "gestione minori in affido". Innocenti disegni dei bambini falsificati attraverso la mirata "aggiunta" di dettagli a carattere sessuale, abitazioni descritte falsamente come fatiscenti, stati emotivi dei piccoli artatamente relazionati, travestimenti dei terapeuti da personaggi "cattivi" delle fiabe messi in scena ai minori in rappresentazione deiintenti a fargli del male, denigrazione della figura paterna e materna. Decine e decine i regali e le lettere di affetto, consegnati negli anni da parte deinaturali, che i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato in un magazzino dove erano nascosti, che gli appartenenti ai Servizi Sociali indagati omettevano di consegnare ai piccoli. Questi erano solo ...

