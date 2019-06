Billy Drago | morto l' attore celebre per il ruolo di gangster ne Gli

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’statunitense, che ha spesso vestito al cinema i panni deled è stato immortalato in questonel film capolavoro di Brian De Palma “Gli intoccabili”, dove è il braccio destro di Al Capone, Frank Nitti, èa Los Angeles in seguito ad un ictus all’età di 73 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’edizione online di “Variety”. Altromemorabile è quello del pistolero nel western di Clint Eastwood “Il cavaliere pallido”.Era nato a Hugoton, in Kansas, il 18 Settembre del 1946 con il nome di William Eugene Burrows (decise di utilizzare lo pseudonimo diper evitare confusione con William S. Burroughs, autore di “Pasto nudo”). L’americano è noto soprattutto per i suoi ruoli di ...

