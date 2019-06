“Beccato così” Uomini e Donne Manuel | dopo le corna a Giulia arriva la foto-segnalazione

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019) La scelta diCavaglia arisale a poche settimane fa.un lungo e travagliato percorso la tronista ha sceltoCavaglia e le cose sembravano andare alla grande. Ma qualcosa è cambiato e l’ex corteggiatore diqualche sera fa, in un noto locale di Ibiza dove al momento si trova in vacanza con gli amici – sarebbe stato paparazzato da occhi di fan curiosoni ed indiscreti mentre baciava una ragazza, che ovviamente non era. I fan della coppia si dicevano già molto preoccupati del fatto chestessero trascorrendo un momento di vacanza separati, tanto da spingere lo stesso Galiano a smentire – a poche ore dalla sua partenza per Ibiza – tutte le voci di crisi che li rincorrevano da tempo. Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione sui social segnalando un video condiviso da un amico di, e ...

