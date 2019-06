Beach volley | Europeo Under 20 Goteborg Scampoli Bertozzi | che partenza! Sconfitti

Mondiali di Beach volley – Al via domani la rassegna iridata : le sensazioni degli azzurri : Campionati Mondiali di Beach Volley 2019: le dichiarazioni azzurre Scatterà domani allo stadio Am Rothenbaum di Amburgo, la quindicesima edizione dei Campionati Mondiali maschili e femminili di Beach Volley. L’appuntamento clou della stagione pre-olimpica riserverà anche la possibilità, per le squadre vincitrici, di staccare il pass per i Giochi di Tokyo 2020. Un’ulteriore motivazione per le tre coppie azzurre che a partire ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Una coppia in più per l’Italia : Rossi/Carambula al posto degli africani Kamara/Bangura : L’Italia trova in extremis la quarta coppia, e che coppia, al Mondiale di Amburgo. Enrico Rossi e Adrian Carambula strappano proprio all’ultimo secondo (domani scatta il Mondiale) il pass per la rassegna iridata andando a sostituire la coppia della Sierra Leone Kamara/Bangura che non ha ottenuto il visto per poter intraprendere il viaggio per la Germania. Una disdetta per gli africani (un errore nella macchina organizzativa della ...

BPER Banca Beach volley Tour e Campionato Italiano : incrocio magico a Cesenatico. La “carica dei 200” domani in campo per le qualificazioni : Partecipazione oceanica, livello altissimo, solita dose di divertimento e sole (nella speranza che la perturbazione risparmi la spiaggia romagnola sabato): sono questi gli ingredienti del terzo appuntamento del BPER Beach Volley Tour che combacia con il secondo appuntamento del Campionato Italiano, dopo il grande successo di Milano, anticipato dalle giornate dedicate al circuito tricolore giovanile. Organizzazione locale affidata alla BVU, ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019. I favoriti del torneo maschile : equilibrio o duopolio? Questo il dilemma : Una situazione strana, paradossale, inusuale quella del circuito Mondiale maschile alla vigilia dei Mondiali di Amburgo. Mai come in questa fase c’è un numero elevato di coppie di alta qualità, il livello si è alzato a tal punto che le sorprese nei tornei maschili sono all’ordine del giorno e ormai non sono più neppure considerate sorprese. Tutto Questo è una verità assoluta, riconosciuta universalmente. però in contemporanea succede che in ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. L’Italia cala gli assi sulla sabbia svedese a caccia del podio continentale : Con ancora negli occhi la gioia per l’argento mondiale Under 21 di Windisch e Di Silvestre, l’Italia si tuffa in una nuova avventura giovanile, l’Europeo Under 20 a Goteborg in Svezia e la squadra azzurra si presenta con tante credenziali al terzo appuntamento giovanile della stagione che inizia oggi sulla sabbia scandinava. In campo maschile, reduce dalla cavalcata trionfale di Udon Thani in Thailandia, Alberto Di Silvestre, ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019. Le favorite del torneo femminile : tra i due litiganti Brasile e Usa potrebbero godere Australia e Canada : Brasile e Usa si sono ripresi lo scettro di grandissime scuole del Beach volley Mondiale dopo qualche anno di appannamento, a poco più di dodici mesi dall’appuntamento olimpico di Tokyo 2020. Ludwig/Walkenhorst, ma un po’ tutto il movimento tedesco, nelle passate tre stagioni, ha riportato in auge l’Europa in una disciplina, il Beach volley femminile, dove Brasile e Usa hanno fatto la voce del padrone per lustri interi ma ...

Beach volley - Campionato Mondiale 2019 Amburgo. Tris azzurro per stupire : le ambizioni italiane alla rassegna iridata : L’Italia torna a tre punte dopo due edizioni con due sole coppie al via ai Campionati Mondiali. Ad Amburgo la wild card assegnata in extremis a Ranghieri/Caminati ha regalato una coppia in più al movimento tricolore che non sta attraversando la stagione più semplice, per via dei problemi fisici delle sue coppie di riferimento. La coppia di punta del movimento, Lupo/Nicolai, da sempre “allergica” ai risultati nei tornei iridati (massimo ...

BPER Banca Beach volley Tour. Trionfo Benazzi/Leonardi e Alfieri/Sacripanti nella prima assoluta a Margherita di Savoia : Divertimento e anche tanto spettacolo per la seconda tappa del BPER Beach Volley Tour che ha visto 32 coppie (16 maschili e altrettante nel tabellone femminile), darsi battaglia sulla sabbia degli stabilimenti Bagni Traiano e Lido delle Rose di Margherita di Savoia per una prima assoluta del circuito in Puglia. In campo femminile la vittoria è andata alla coppia romagnola, quarta classificata nella prima tappa del campionato italiano, ...

Mondiale U21 di Beach volley – Gli azzurri Windisch-Di Silvestre d’argento in Thailandia : Beach Volley: Windisch-Di Silvestre conquistano l’argento al Mondiale under 21 Nel Campionato del Mondo under 21 di Undon Thani, in Thailandia, si chiude con una bella medaglia d’argento il percorso di Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre, usciti sconfitti questa mattina contro i brasiliani Rafael-Renato 2-0 (21-11, 21-15), quest’ultimo campione del mondo di categoria per la seconda volta consecutiva, dopo il successo del 2017 in ...

Mondiale U21 di Beach volley : gli azzurri Windisch-Di Silvestre in finale : Beach Volley: Windisch-Di Silvestre volano in finale nel Mondiale under 21 Nel Mondiale Under 21 di Undon Thani, in Thailandia, prosegue la marcia trionfale della coppia tricolore composta da Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre, che domani mattina alle 10 italiane si giocherà il titolo contro i brasiliani Renato-Rafael. Un risultato conquistato grazie al doppio successo di questa mattina contro i francesi Faure-Platre 2-1 (16-21, 21-18, ...

Beach volley - Mondiale Under 21 Udon Thani 2019 : E’ SEMIFINALE per Windisch/Di Silvestre - battuti i francesi! Orsi Torth/They none : E’ SEMIFINALE per gli azzurri Alberto Di Silvestre e Jakob Windisch che si confermano nell’elite Mondiale a livello giovanile grazie al quinto successo nel Mondiale Under 21 di Udon Thani in Thailandia. Ancora sofferenza, ma a questo livello non può essere diveramente e ancora grande carattere degli azzurri che, opposti ai francesi Faure/Platre, hanno faticato in avvio ma si sono scatenati dal secondo set in poi vincendo 2-1. Nel ...

Beach volley - Mondiale Under 21 Udon Thani. Windisch/Di Silvestre nei quarti con il brivido : domani sfida ai francesi : quarti di finale conquistati con il brivido e una grande rimonta per gli azzurri Di Silvestre e Windisch che hanno faticato tantissimo per avere la meglio (2-1) dei padroni di casa Santiham/Poravid negli ottavi di finale del Mondiale Under 21 di Udon Thani. La coppia thailandese, esaltata dal pubblico locale, ha giocato un grande match mettendo in seria difficoltà gli azzurri e vincendo il primo set 21-19. Nel secondo set la coppia di casa ha ...