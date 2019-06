Beach volley | Europeo Under 20 Goteborg L’Italia cala gli assi sulla sabbia svedese a

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Con ancora negli occhi la gioia per l’argento mondiale21 di Windisch e Di Silvestre, l’Italia si tuffa in una nuova avventura giovanile, l’20 ain Svezia e la squadra azzurra si presenta con tante credenziali al terzo appuntamento giovanile della stagione che inizia oggiscandinava. In campo maschile, reduce dalla cavalcata trionfale di Udon Thani in Thailandia, Alberto Di Silvestre, vice campione del mondo21, cambia compagno e forma una coppia credibile con Tobia Marchetto, veneto, protagonista del campionato italiano giovanile dello scorso anno. La coppia azzurra è inserita nel girone C e oggi affronteranno i padroni di casa svedesi Andersson/Brink, mentre domani se la vedranno con i cechi Manas/Sedlak e con la coppia finlandese Saarimäki/Pennanen. In campo femminile si riforma la coppia vice-campione olimpica ...

CassanoLiveIt : #Cassano Beach Volley, Giusi Masiello in gara per la Puglia al Trofeo delle Regioni - ekuonews : Tutto pronto in Città per ospitare il 2° Torneo di Beach Volley “Città di Martinsicuro” che si svolgerà sulle spiag… - AssGSintini : Giovedì 11 luglio anche l'associazione sarà a Umbertide, al RoccaBeach - II° Torneo di Beach Volley all'ombra della… -