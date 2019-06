Basket | Euro donne | Italia-Turchia in Tv su Sky il 27 giugno

Italia-Turchia Basket femminile - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi il match che segna il debutto dell’Italia agli Europei femminili: prima avversaria è la Turchia nel girone C, che si disputa a Nis, in Serbia. Ormai un classico della scena europea, lo scontro tra Italia e Turchia non ha mai dato particolari soddisfazioni alle nostre giocatrici, anche se due anni fa le azzurre sono andate a un tiro di Alessandra Formica (che questa volta non c’è) dalla vittoria. Le ...

EuroBasket Women 2019 al via in diretta esclusiva su Sky Sport : Gli europei di basket femminili in esclusiva su Sky Sport stanno per cominciare: dal 27 giugno al 7 luglio le 16 migliori nazionali d’Europa si sfidano tra Lettonia e Serbia per incoronare la squadra regina del Vecchio Continente. Tutte a caccia del titolo vinto...

Diretta Francia Rep. Ceca/ Streaming video e tv : le vice campionesse - Europei Basket - : Diretta Francia Repubblica Ceca Europei di basket femminile 2019 Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Riga, valida..

Basket - Danilo Gallinari : “Abbiamo le potenzialità per conquistare una medaglia ai Mondiali. Spero che le ragazze vincano gli Europei” : Danilo Gallinari è convinto che la Nazionale Italiana possa essere grande protagonista ai Mondiali di Basket, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L’azzurro, ala dei Los Angeles Clippers, ha parlato con i cronisti a margine della presentazione a Milano della seconda edizione di We Playgound Together, un progetto di riqualificazione delle aree sportive della città. Queste le sue dichiarazioni all’ANSA in merito alle ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia al debutto contro la Turchia. Le azzurre cercano un inizio con il piede giusto : Due anni sono passati dal tremendo pomeriggio di Praga, in cui un fallo antisportivo contro Cecilia Zandalasini e la tripla allo scadere di Raffaella Masciadri chiusero in un modo amarissimo gli Europei 2017, con la Lettonia ai Mondiali e l’Italia a leccarsi le ferite. C’è anche quel senso di rivincita nell’Italia del 2019, che comincia affrontando nel girone due delle tre squadre contro cui giocò già due anni fa: Turchia e ...

Basket - in esclusiva su Sky l’Europeo femminile per Nazioni : Non c’è davvero tempo per annoiarsi in questa estate così densa di appuntamneti interessanti per tutti gli appassionati di sport. E’ infatti ai nastri di partenza un altro evento in cui l’Italia vuole essere protagonista:si tratta dell’Europeo femminile di Basket per Nazioni, che sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Un’altra grande occasione da vivere […] L'articolo Basket, in esclusiva su Sky l’Europeo ...

EuroBasket Women 2019 – L’obiettivo dell’Italia ed il professionismo nel Basket femminile - Petrucci amette : “servono le risorse giuste” : Petrucci crede nel gruppo azzurro: le parole del presidente FIP alla vigilia dell’esordio dell’Italia femminile all’Eurobasket Women 2019 E’ tutto pronto per l’esordio delle azzurre della pallacanestro all’Eurobasket Women 2019: l’Italia di coach Crespi scenderà in campo domani pomeriggio, alle 18.30, contro la Turchia. Zandalasini e compagne vogliono far bene sin dall’inizio, dopo la ...

EuroBasket Women 2019 – Il fallo tecnico di due anni fa è un ricordo indelebile : Zandalisi a caccia del riscatto : Domani l’esordio delle azzurre all’EuroBasket Women 2019: Zandalasini pronta a trascinare la squadra Mentre le ragazze del calcio italiano regalano speranze azzurre e grandi sogni col loro eccezionale percorso ai Mondiali di calcio femminile in corso in Francia, le italiane del basket si preparano a fare altrettanto bene agli Europei 2019. L’Italbasket femminile esordirà domani contro la Turchia, alle 18.30 con ...

EuroBasket Women 2019 – Domani l’esordio delle azzurre : ecco quando e dove vedere Italia-Turchia : EuroBasket Women 2019: Domani Italia-Turchia a Nis (ore 18.30), le sensazioni di coach Crespi Prende il via Domani l’EuroBasket Women 2019 della Nazionale Femminile. Le azzurre esordiscono a Nis (Serbia) contro la Turchia, primo impegno del girone C. La partita sarà trasmessa in diretta su SkySport1HD e SkySportArenaHD a partire dalle 18.30. Il 28 giugno si torna in campo per sfidare l’Ungheria, il 30 c’è la Slovenia. La ...

Basket femminile - Europei 2019 : le favorite. La grande occasione del Belgio - le solite Francia e Spagna. Attenzione a Serbia e Russia : L’inizio degli Europei di Basket femminile è alle porte. Domani comincia la rassegna continentale che si svolgerà tra Serbia e Lettonia. L’edizione 2019 si presenta senza una grande favorita per la vittoria finale, ma piuttosto con un gruppo di Nazionali che possono ambire ad arrivare fino in fondo alla competizione. Può essere l’anno del Belgio. Nel 2017 il terzo posto (primo podio della sua storia) e questa volta davvero la ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia-Turchia. A che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Scattano domani gli Europei di Basket femminile. Giovedì scende subito in campo l’Italia, che se la vedrà con la Turchia nella prima giornata di un Gruppo C che prevede anche la presenza di Ungheria e Slovenia. Una partita subito fondamentale per le azzurre, che affrontano la principale rivale per il primo posto nel girone, che assegna il pass per i quarti di finale. Sarà la Nazionale di Cecilia Zandalasini, che è la stella del ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : quattro squadre italiane al via. Ci sono Venezia e Bologna : sono state selezionate le squadre che parteciperanno alla prossima Eurocup. In questo momento sono presenti 25 formazioni, ma una di queste riceverà una wild card per disputare l’Eurolega. Una decisione definitiva verrà presa tra due giorni e a sperare nell’invito è soprattutto lo Zenit di San Pietroburgo. La squadra russa è favorita, ma attenzione anche ai lituani del Rytas e i serbi del Partizan. sono addirittura quattro le squadre ...

Basket femminile - Europei 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Turchia ostacolo temibile : Mancano due giorni all’inizio degli Europei di Basket femminile. Giovedì scende subito in campo l’Italia, che se la vedrà con la Turchia nella prima giornata di un gruppo C che prevede anche la presenza di Ungheria e Slovenia. L’obiettivo minimo è quello di qualificarsi alla fase successiva, ma le azzurre hanno tutte le possibilità di chiudere anche al primo posto e staccare subito il pass per i quarti di finale. Fondamentale ...

Basket femminile - Europei 2019 : tappa decisiva verso Tokyo 2020. I criteri di qualificazione alle Olimpiadi : Non c’è soltanto il fine di andare a cercare il titolo d’Europa per le 16 Nazionali impegnate nella rassegna continentale di Serbia e Lettonia. Per le prime sei, infatti, c’è un posto nei tornei Preolimpici che portano a Tokyo 2020, e l’Italia manca l’appuntamento olimpico dal lontano 1996. Questo, infatti, è quel che emerge dal nuovo quadro ideato dalla FIBA per la qualificazione alle Olimpiadi, comunque piuttosto ...