Barcellona | il vicepresidente esce allo scoperto | “Neymar vuole tornare da noi E su

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il suo nome viene accostato alormai da un po’, e che ci fosse l’interesse era cosa risaputa. Ad uscireora è anche ilblaugrana Jordi Cardoner, che conferma: “La cosa giusta è dire che Neymar, ma io non sono d’accordo nel dire che ilsi sta preoccupando di ingaggiarlo. Questo problema non è sul tavolo. Non ci sono contatti. E’ un’operazione che non abbiamo affrontato, non sappiamo se arriverà a buon fine“. Queste le sue parole nel corso di una conferenza stampa di alcuni progetti del club legati al sociale. “Ma non c’è da meravigliarsi – prosegue – che Neymar voglia, questo posto è come pochi altri. E’ già successo che giocatori siano andati via e poi tornati, Fabregas, Piqué… C’è una possibile volontà del ...

