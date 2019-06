Barcellona | il ritorno di Neymar in blaugrana prende corpo | individuata la chiave per

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il clubspinge con il Paris Saint-Germain per arrivare a, in cambio può finire a Parigi Dembelé Ilspinge per riportare in CatalognaJr, è questo l’obiettivo dichiarato deiche vogliono ricomporre il trio formato dal brasiliano, Messi e Suarez. LaPresse/Reuters Secondo i media spagnoli, laper sbloccare la difficile trattativa con il Paris Saint-Germain è Ousmane Dembelé, che potrebbe essere sacrificato nonostante sia arrivato l’estate scorsa dal Borussia Dortmund in cambio di 105 milioni. L’entourage dispinge per questa soluzione, nonostante dal diretto interessato non siano mai arrivate dichiarazioni in tal senso. Nei prossimi giorni sono attese novità, ma è certo che ilvoglia mettere a segno questo colpo.L'articolo, ildiinla ...

