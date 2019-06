Baglio-Piccolo | Raggi-Ama facciano fatti concreti per chiusura Tmb Salario

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – “Il nuovo Cda di Ama faccia attisulladel Tmb. La volonta’ manifestata dalla sindaca e la presentazioni di progetti di riqualificazione se non accompagnati da percorsi amministrativi dell’azienda capitolina restano solo belle intenzioni. La Regione dal suo canto ha gia’ manifestato l’intenzione di procedere alla revoca dell’impianto, ora sta al Cda dell’azienda formalizzare la scelta”. E’ quanto dichiarano in una nota le consigliere del Pd capitolino Valeriae Ilaria. “Va definitivamente chiusa una vicenda che si trascina da anni per l’incompatibilita’ di una localizzazione che l’incendio dell’impianto a reso ancora piu’ evidente. I cittadini- concludono le consigliere dem- attendono dalle istituzioni coerenza con le intenzioni piu’ volte ...

