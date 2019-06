Attentati Tunisia ultime notizie | un morto e diversi feriti

termometropolitico

(Di giovedì 27 giugno 2019): unDue esplosioni hanno colpito questa mattina la capitale Tunisi. La prima, avvenuta nei dintorni dell’ambasciata francese, ha colpito una pattuglia della polizia su via Charles De Gaulle. La seconda è stata registrata invece nel parcheggio della sede della direzione antiterrorismo di Al-qarjani. Glinon sono ancora stati ufficialmente rivendicati. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. A quanto si apprende dal Ministero dell’Interno della, gli autori dell’attacco hanno provocato almeno un(un poliziotto) e, tra cui anche civili. Le forze dell’ordine controllano ora i dintorni dei luoghi dove sono avvenute le esplosioni. La dinamica è stata quella dell’attentato kamikaze. Bersagli sembrano essere in entrambi i casi appartenenti a vario titolo ...

