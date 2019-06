Astronomia | scoperto nuovo sistema planetario | ci sono tre pianeti di tipo terrestre

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il telescopio spaziale Tess (NASA) hauncon trediche consentira’ di studiare le caratteristiche dell’atmosfera. Il Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA ha individuato, infatti, uncomposto da tredi massa simile alla Terra, intorno a una piccola stella vicina, L 98-59, 35 anni luce da noi nella costellazione australe del Pesce Volante. Fra questi, il pianeta più piccolo finorada Tess, chiamato L 98-59b, di dimensioni comprese fra quelle di Marte e Terra. Questa scoperta e’ di particolare importanza, si legge in una nota dell’Universita’ Federico II di Napoli, perché permette di raddoppiare il numero di eso(cioèoltre il nostrosolare) di cui sara’ possibile studiare le caratteristiche dell’atmosfera con altri telescopi, ...

