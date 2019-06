Assicurazioni | polizza tradizionale e online | l’inversione di rotta

leggioggi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Da ormai vent’anni si è affermata, nel nostro paese, la proposta di prodotti assicurativi venduti a distanza (telefonicamente o via internet), in particolare nell’ambito delle coperture RC auto. La confidenza sempre maggiore da parte dei consumatori nei confronti del web ha permesso il fiorire di un mercato di venditadi polizze, aiutato anche dai cosiddetti “preventivatori”, ovvero siti che consentono, con pochi click del mouse, di confrontare numerose proposte assicurative in un colpo solo. Un bel risparmio di tempo rispetto a quando il proprietario di un’auto, per poter scegliere qualesottoscrivere, doveva recarsi personalmente presso diverse agenzie così da avere un preventivo. Il criterio con il quale i preventivatori presentano i risultati è soltanto uno: il prezzo. Si tratta di un grande limite e di un grande pericolo per la corretta ...

