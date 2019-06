Assegno di ricollocazione fino a 5000 euro per chi prende il reddito di cittadinanza

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Che ildiè una misura che si colloca al centro tra uno strumento assistenziale ed uno strumento di politica attiva sul lavoro è abbastanza chiaro, almeno per quello che si legge nel decreto attuativo. Il lato assistenziale è quello legato al solo sussidio erogato sulle card gialle, cioè l'aiuto a famiglie e persone disagiate. Di fianco al sussidio la misura prevede la messa in campo di molte iniziative volte a fare uscire dalla condizione di disagio i beneficiari. Da questo punto di vista già con la Naspi, cioè l'indennità per disoccupati Inps, l'ordinamento aveva previsto una misura chiamatadi. L'Anpal con una determina di queste ore ha confermato l'apertura dell'di ricollocamento anche a chiildi. Il tutto recependo quanto previsto dal DL n°4 del 2019. Politiche attive del lavoro Corsi, progetti, ...

