Assegno di invalidità per fibromialgia | requisiti | importo e come averla

Assegno di invalidità civile Inps : tumori rari - quali sono e come avere i soldi : Assegno di invalidità civile Inps: tumori rari, quali sono e come avere i soldi Le persone affette da tumori rari possono ottenere l’Assegno di invalidità civile Inps, o altri trattamenti economici finalizzati a mantenere uno stile di vita dignitoso, nonostante il male e le terapie per affrontarlo. Oltre all’Assegno di invalidità sopraccitato, sono infatti da ricordare anche la pensione di inabilità, l’indennità di accompagnamento e ...

Assegno di invalidità con un solo rene : a chi spetta e che patologia occorre : Assegno di invalidità con un solo rene: a chi spetta e che patologia occorre Si può percepire l’Assegno di invalidità con un solo rene? Tale problema è associabile a una determinata percentuale di invalidità, ma forse non sufficiente da disporre qualche beneficio e agevolazione come previsto dalla normativa vigente. Per sapere qual è la percentuale di invalidità associata alle persone con un solo rene, bisogna guardare alla normativa di ...

Assegno di invalidità a contratto tempo determinato o indeterminato - fasce : Assegno di invalidità a contratto tempo determinato o indeterminato, fasce Quando si parla di Assegno di invalidità parliamo di un trattamento assistenziale che può spettare anche durante i rapporti di lavoro nel settore privato e il cui riferimento normativo si traduce nella Legge n. 223 del 1984. L’Assegno si rivolge a tutti quei soggetti che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, e che dunque hanno una incapacità ...

Assegno di invalidità Inps per epilessia - in quali casi viene concesso : Assegno di invalidità Inps per epilessia, in quali casi viene concesso Anche l’epilessia è tra quelle patologie che danno diritto a una percentuale di invalidità e ad altre agevolazioni come l’indennità di accompagnamento. Assegno di invalidità: percentuale variabile a seconda della gravità L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale: in breve, l’attività delle cellule nervose subisce delle brevi interruzioni che causano ...

Assegno di invalidità e integrazione pensione : i limiti Inps aggiornati : Assegno di invalidità e integrazione pensione: i limiti Inps aggiornati L’Assegno ordinario di invalidità (AOI), di cui vi abbiamo parlato in nostri precedenti articoli come questo, corrisponde ad una prestazione previdenziale. E pertanto non va confusa, come misura, con l’Assegno di invalidità civile che è una prestazione di natura assistenziale. L’Assegno di invalidità è riservato a dipendenti; autonomi (artigiani, ...