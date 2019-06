Arturo Vidal conteso | è derby Inter-Milan per il centrocampista | la situazione

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’anno scorso fu vicino a vestire nerazzurro. Adesso, torna di moda il suo nome.nuovamente accostato all’, come riferito dal ‘Mundo Deportivo‘. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, a prescindere dall’arrivo di Sensi e Barella ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il cileno, attualmente impegnato in Coppa America. Ago della bilancia il tecnico, Antonio Conte, che alla Juve stravedeva per ile lo considerava una pedine inamovibile per il suo scacchiere tattico. Ma c’è un però. E si chiama. Anche i rossoneri, infatti, sarebberoessati al calciatore del Bayern Monaco., dunque, già prima che inizi il campionato. Si attendono sviluppi. L'articolo, èper il: laCalcioWeb.

