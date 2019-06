Arriva l’ingegnere alimentare | parte il primo corso di laurea d’Italia

gqitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Un super esperto della filiera del cibo:il food engineer, l’«ingegnere». Un nuovissimo tipo di professione, che risponde alle richieste di un settore che è diventato sempre più importante e strategico per lo sviluppo del Paese. Dall’anno accademico 2019/2020 partirà ildimagistrale al Politecnico di Milano per formare i primi professionisti. Le lezioni saranno in inglese e verranno organizzate insieme a sette imprese e enti chiave del settore, proprio perché il food engineer dovrà saper rispondere alle continue richieste di innovazione cheno dalle aziende (e anche dai consumatori). «Tutto nasce dall'eredità lasciata da Expo, dalla scommessa di riqualificare non solo un'area fisica e dal dovere di recuperare i valori che quell'evento ha portato in giro per il mondo per sei ...

paninoallimone : L'ingegnere che dice '5 minuti e arrivo' alle 12:57 e arriva alle 13:06 - IlVal_79 : @Lallalaura__ Figurati quando arriva l'ingegnere! ?? - fabioboss_g : RT @SimoDeMeuron: L'ingegnere della stanza accanto ogni tanto arriva e stacca il modem. Così. Perchè a lui non fa il wifi. Senza avvisare.… -