Approvato il decreto crescita | ma in Senato il governo perde la maggioranza

blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ilè finalmente legge: dopo il sì della Camera ottenuto la settimana scorsa, il dl ha avuto il via libera anche del. Eppure per ilgialloverde ci sarebbe poco da esultare. Mentre il Movimento 5 Stelle sbandiera tramite i propri canali social l’approvazione di un "un pacchetto sostanzioso di misure mirate per imprese e professionisti", probabilmente sfugge loro un dato che li dovrebbe preoccupare. Il dlè infatti statocon 158 voti favorevoli (tre in meno dellaassoluta), 104 contrari e 15 astenuti. Insomma, lasi è sostanzialmente salvata per l’incapacità dell’opposizione di compattarsi per mettere in minoranza Lega e M5S. Marcucci: "non haal"Rispetto allache ha votato la prima fiducia a Conte, i gialloverdi hanno perso fino ad oggi 13ri, con il rischio di andare ...

nzingaretti : E' stato approvato il decreto ANTI CRESCITA. Un provvedimento utile solo alla propaganda.Solo pannicelli caldi, una… - SenatoStampa : #DecretoCrescita. Prosegue in Aula la discussione del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 3… - TeresaBellanova : Ex #Ilva: assordante il silenzio del Governo e della politica. Rischio baratro per #Taranto. Deve essere chiaro a t… -