Apex Legends | i due trailer leak della Stagione 2 tra draghi | Leviatani e possibili

Non avremo alcun Apex Legends 2? : Se state aspettando un sequel di Apex Legends 2, conviene mettervi l'anima in pace. Come possiamo vedere infatti, riporta gamesradar, stando alle dichiarazioni di uno sviluppatore del celebre battle royale, Apex Legends 2 non verrà mai realizzato.In particolare Drew McCoy, executive producer presso Respawn, ah detto che "la maggior parte delle persone non si rende conto di quanto tempo ci voglia per realizzare qualcosa, quindi un personaggio per ...

Lunga vita ad Apex Legends - Respawn Entertainment ha le idee chiare per il futuro : Il momento della verità per Apex Legends sta per arrivare. Il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts ha perso parecchia della sua verve negli ultimi mesi, dopo un lancio che ha avuto del miracoloso, con oltre cinquanta milioni di utenti che hanno fatto il loro accesso nel mondo di gioco durante le prime due settimane successive al lancio. Un numero che è andato però progressivamente a scendere quello della community, in virtù ...

I draghi invadono Apex Legends - e la Battle Royale di EA gioca d’anticipo su Fortnite : Sì, i draghi sono finalmente arrivati nella Battaglia Reale. Ma in quella di Apex Legends! Molti di voi ricorderanno insistenti rumor passati che volevano le minacciose creature fantasy pronte a volteggiare tra i cieli di Fortnite, rivale più diretto dello shooter free to play di Electronic Arts e Respawn Entertainment - è scaricabile gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in futuro anche su mobile. Eppure, alla fine, gli sputafuoco ...

PUBG si aggiorna ed introduce il "ping system" simile a quello in uso su Apex Legends : PUBG ha ricevuto un nuovo aggiornamento disponibile sui server di prova del gioco su PC. Questa è la trentesima patch di PUBG dopo aver lasciato l'accesso anticipato ed è una delle più significative. Inoltre le dimensioni della patch sono ingenti: dovrete scaricare circa 17,4GB.L'aggiunta più importante nella patch è un sistema di comunicazione simile a quello di Apex Legends. La funzione è testuale e consentirà ai giocatori di richiamare ...

Apex Legends : alcuni draghi sono apparsi all'interno del Battle Royale di Respawn : La Stagione 2 di Apex Legends arriverà tra due settimane, ma già all'interno del gioco stanno arrivando i primi cambiamenti.Come riporta PC Gamer i giocatori hanno scoperto una serie di creature simili a draghi che non solo stanno volando sulla mappa, ma stanno anche rubando le casse rifornimento.I dataminers giorni fa avevano già scoperto nuove creature in arrivo nel gioco, immaginando che il loro arrivo fosse in concomitanza con il lancio ...

Apex Legends si prepara alla Stagione 2 - il Battle Royale tra fix e novità : La Stagione 2 di Apex Legends è ormai in procinto di prendere il via. Un momento molto particolare per il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, visto che gli ultimi mesi hanno visto un considerevole ridimensionamento della community dei videogiocatori dopo una partenza a razzo che faceva ben sperare in vista del futuro. L'EA Play 2019, l'evento “antipasto” dell'E3 2019 losangelino, è stato foriero di interessanti ...

Apex Legends : Respawn non sta più considerando l'aggiunta dei titani : Dato che Apex Legends si svolge nell'universo di Titanfall, i giocatori spesso si chiedono se i titani potrebbero eventualmente cadere dal cielo per mescolare le cose nel popolare battle royale. Respawn ha già esposto le complicazioni che ha sperimentato quando inizialmente cercava di aggiungerli al mix, ma GameInformer ha voluto indagare in modo più approfondito la questione."Ci abbiamo lavorato per circa nove mesi durante lo sviluppo e non ...

Apex Legends : Data di uscita e contenuti della Stagione 2 : Oggi all’EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che APEX Legens Season 2 – Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda Stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un’inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il ...

Apex Legends - annunciata la stagione 2 : EA ha rivelato che la stagione 2 di Apex Legends inizierà il 2 Luglio e questo porterà diverse aggiunte atte ad ampliare l’esperienza di gioco, su tutte la presenza di una nuova Leggenda ovvero di Watson. Si tratta niente meno che la figlia dell’inventore dell’ Arena e ha caratteristiche di supporto tattico che la portano ad essere una scelta precisa e mirata all’interno del roster di gioco. Molta attenzione è stata messa dagli sviluppatori a ...

Apex Legends : Data di uscita e contenuti della Stagione 2 : Oggi all’EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che APEX Legens Season 2 – Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda Stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un’inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il ...

Apex Legends pronto alla rivoluzione - la stagione 2 risolleverà il Battle Royale? : Tra i grandi attesi dell'EA Play 2019 non poteva non esserci Apex Legends. Il Battle Royale di Respawn Entertainment non è decollato come ci si poteva aspettare dopo prime settimane assolutamente entusiasmanti, fatte di numeri spaventosi che hanno fatto tremare le ginocchia a un colosso del calibro di Fortnite. Le gerarchie non sono però state smosse dalle fondamenta, con Epic Games che è tornato in poco tempo a occupare sontuosa la vetta della ...

E3 2019 : ecco tutte le novità della stagione 2 di Apex Legends - sarà disponibile dal 2 luglio : Oggi all'EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legens Season 2 - Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un'inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il Kings Canyon non sarà più lo stesso.Apex Legends Season 2 - ...

E3 2019 : ecco tutte le novità della stagione 2 di Apex Legends - sarà disponibile dal 2 luglio : Oggi all'EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legens Season 2 - Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un'inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il Kings Canyon non sarà più lo stesso.Apex Legends Season 2 - ...

E3 2019 : Wattson sarà la nuova leggenda in Apex Legends : In questi minuti sul palco dell'EA Play gli sviluppatori di Apex Legends stanno svelando tutti i dettagli della Stagione 2.Tra le novità veniamo a conoscenza dell'arrivo di un nuovo personaggio. Wattson sarà la decima leggenda presente nel Battle Royale di Respawn. Questo personaggio è prevalentemente difensivo e grazie alle sua abilità riesce a modificare il gioco a proprio vantaggio.Gli sviluppatori hanno parlato qualche minuto del ...