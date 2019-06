Anticipazioni Temptation Island 1° luglio | verrà fatto vedere ad Andrea un terzo filmato

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Saranno ancora tempi bui quelli che attenderannoFilomena nella seconda puntata di, in onda su Canale 5 lunedì 1°. Fin dall'esordio nel docu-reality, infatti, il giovane ha dovuto fare i conti con la cotta presa dalla fidanzata per il tentatore Alessandro. Jessica Battistello ha raccontato a quest'ultimo dei particolari fin troppo intimi della sua relazione sentimentale, lasciando il compagno sconvolto e quasi in lacrime. La sua richiesta di chiarimento al falò di confronto, però, non ha dato l'esito sperato, perché Jessica ha deciso di non presentarsi, volendo sfruttare fino in fondo la sua avventura televisiva per fare chiarezza nei suoi pensieri. La coppia tornerà ad essere grande protagonista anche nella prossima puntata, come evidenziato dalle primediffuse dai canali social ufficiali del programma. In quest'occasione, ad...

zazoomblog : Anticipazioni Temptation Island ultimi falò: colpo di scena su Federica Lepanto? - #Anticipazioni #Temptation… - zazoomnews : Anticipazioni Temptation Island ultimi falò: colpo di scena su Federica Lepanto? - #Anticipazioni #Temptation… - carmenFashionCr : Anticipazioni Temptation Island, ultimi falò: colpo di scena su Federica Lepanto? -